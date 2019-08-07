今日7.7.7　睇7字電影齊Connect

今日係農曆七月初七，再加上8月7日，真係要講一句：各位觀眾，三條7！！！喺咁特別嘅日子，一於分享7套有「7字」字嘅電影，保證大家都睇得投入，齊齊Connect！



《七俠四義》

年份：1954年

導演：黑澤明

主演：三船敏郎、志村喬

賣點：多次入選歷史上十大電影，亦可能是黑澤明最出色的一部作品。

講啲咩：一個村莊得知山賊計劃在秋收後來襲，決定到外面尋找武士協助他們抵抗山賊，幾經艱苦，村民打動了六位武士，加上自稱武士的菊千代，協助防守村落。多次大戰過後，擊退山賊，但七位武士只有三人倖存……



《七宗罪》

年份：1995年

導演：大衛芬查

主演：畢彼特、摩登費曼

賣點：大衛芬查的第二部作品，開啟了犯罪電影的新角度！

講啲咩：警察局兇殺案專家威廉，還有7天就要退休，上司找來一個新搭檔米爾斯，此時發生一宗又一宗案件，威廉發現案件與《失樂園》中的基督教七宗罪有聯繫，沒過多久，兇手約翰突然前來自首，威廉卻認為根據經驗判定不會真這麼簡單，因為七宗罪還差兩條……



《國產凌凌漆》

年份：1994年

導演：李力持、周星馳

主演：周星馳

賣點：攻擊力極強的「武器」太陽能電筒，當年覺得好好笑，今天睇番只可以苦笑！

講啲咩：國寶級嘅恐龍頭骨被叫金鎗人搶走，高官委派阿漆去香港調查，執行任務過程驚險重重，最終阿漆憑住佢準繩嘅飛刀絕技，同埋一把鋒利無比嘅豬肉刀，消滅咗金鎗人，仲抱得美人歸。



《七劍》

年份：2005年

導演：徐克

主演：黎明

賣點：改編自梁羽生小說《七劍下天山》，仲真係去咗天山取景！

講啲咩：滿清頒下「禁武令」，並派遣高手風火連城，剿殺各地違背「禁武令」的武林人士，而一批從天山而下的高手，憑着受贈的七把寶劍，展開了「七劍下天山」的武林傳奇。



《七小福》

年份：1988年

導演：羅啟銳

主演：洪金寶

賣點：講述成龍及洪金寶等「七小福」童年的故事，洪金寶扮演其師父于占元，更憑此片贏得金像獎最佳男主角。

講啲咩：于占元忠直淳厚，他在困難條件下苦心經營戲劇學院，帶領一眾弟子練功，念戲白、畫臉譜，生活十分艱苦清貧。于一方面對徒弟無比嚴厲，一方面對他們非常呵護，希望他們能繼承戲劇的良好傳統。後來學校被拆遷，眾兄弟只得到製片廠去作武師，含淚送於師父移居海外。



《七金剛》

年份：1994年、2011年

導演：程小東（1994年版）/羽住英一郎（2011年）

主演：李寧（1994年版）/瑛太（2011年）

賣點：改編（或參考）自望月三起也的漫畫，連場動怍，1994年版齋睇李寧在電單車上做湯馬斯全旋，已經值回票價啦！

講啲咩：葉飛（港版）/飛葉（日版）帶領的七位奇人異士，與惡勢力對抗的故事，日版中的七人是不像警察的警察，今天香港人再看，應該有另一番感受。



《七擒七縱七色狼》

年份：1970年、2007年

導演：楊權（1970年版）/鍾澍佳（2007年版）

主演：狄娜、譚炳文（1970年版）/孟瑤、曾志偉（2007年版）

賣點：當然是兩位性感美女啦，唔通係七色狼咩！

講啲咩：其實觀眾關心咩？