【深夜字聊】日本情侶酒店　另類體驗

日本作為香港人旅遊嘅熱門地點之一，相信好多地方都留咗唔少香港人嘅腳毛，但係講到當地嘅情侶酒店，唔知又有幾多人去過呢？呢位女網民就話同男友每次去日本都好鍾意試吓情侶酒店，佢話：「喺香港已經常去爆房，既然去到日本梗係要體驗一下當地嘅情侶酒店啦，而每次出發之前男友都會做定功課，睇吓邊間有特色啲，而喺搜集資料嘅過程中，佢唔會同我講間酒店有乜特色，話咁樣會有驚喜。有次佢揀咗間玩SM主題嘅酒店，我一入到去就扮嬲唔玩，等佢氹得我一陣後，就同佢講除非佢肯畀我綁喺個X形架上啦！綁完之後，我哋已經笑到標晒眼淚，跟住我拎住皮鞭作勢調教佢，佢又做足表情鬼咁配合，房裏面仲有好多道具可以玩，真係好正呀！唔知大家有冇相同體驗可以分享一下呢？」



網友神回應：



小Mini：我一直都好想去㗎，但男友點都唔肯，有次我Book咗諗住拉佢去，結果佢死都唔願入去，真係畀佢激死囉。



呆毛：有呀有呀！我都好鍾意同老公一齊去㗎！喺香港反而唔敢去爆房，覺得好尷尬。喺日本就唔同，唔使擔心撞到熟人，感覺自在好多。



熊姑：我就唔敢去玩喇，因為都有少少擔心衞生問題。不過睇見你同男友玩得咁開心，我都心思思想同男友一齊去試吓，不過佢未必肯同我玩得咁激。



苦瓜汁：你男友其實係咪想綁你咋？不過當見到你唔願玩，先至肯畀你綁。Anyway，呢個都係旅行美好嘅回憶。不過我老婆未必會去，因為佢去親日本只係為咗掃貨。



