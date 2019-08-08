【紐約直擊】S Pen變拍攝魔杖 Note 10十大重點



Samsung剛剛係8月7日在美國紐約發表新一代旗艦機Galaxy Note 10，新機無論外形、S Pen或鏡頭都比上代大幅改進，以下就同大家睇吓當中10大重點：



1. 同系最大芒

Note 10系列是歷代Note中屏幕最大的一代，Note 10及Note 10+分別達到6.3吋及6.8吋，並移植了S10的Infinity-O Display超貼邊技術，「開窿」前置鏡頭設於屏幕上方中間，開孔統一為圓形，直徑也比S10細，令Note 10及Note10+的屏佔比分別達到90.7%及90.5%。Note 10也比Note 9輕同薄，不過顏色選擇較少，只有幻黑、幻白、幻光3色，當中幻光近似銀色，在燈光下機背會有色彩變化，好鬼靚！



2. 多鏡頭模組

全線Note 10都備有1,000萬像素F2.2光圈前置鏡頭，後置鏡頭則由Note 9時的橫排變成直排，並由雙鏡頭升級成多鏡頭。Note 10擁有1,600萬像素123度超廣角、1,200萬像素F1.5/F2.4廣角及1,200萬像素遠攝鏡頭，而Note 10+再多1組ToF鏡頭，散景拍攝、景物測距效果更佳。惟留意初期發售的Note 10+暫時用不到ToF鏡頭，要之後透過軟件更新才能激活。



3. Air Action手勢拍攝

S Pen外形未見太大變化，尺寸為5.8×4.35×105.08mm，僅重3.04g，拎上手恍如無物。黑白色Note 10會跟同色S Pen，唯獨幻光版跟藍色S Pen，筆頂則是銀色，混色較特別。上代的S Pen已做到遙控拍攝，今代更強，支援全新Air Action手勢操作功能，手握筆身做出不同動作就可達致不同指令，例如左右撥切換拍攝模式、上下撥切換前後置鏡頭、順時針打圈Zoom-In，逆時針打圈Zoom-Out等。實測反應幾乎同步，又可自訂動作指令，用時似足哈利波特揮動魔法杖，操作新穎！



4. AR Doodle人像畫圖

S Pen還支援新功能AR Doodle，顧名思義可在拍攝AR影片時直接在畫面上塗鴉。以影人為例，在人像附近畫上帽子，當對方搖頭時筆迹就會跟着移動，效果有趣！暫時所知AR Doodle最多支援6塊人臉，成班Friend合照時可一齊玩！



5. 筆迹變文字

S Pen寫到字唔出奇，新功能「Notes to Text」把手寫內容直接變成文字檔案，最多認到兩版筆迹。實測寫「東方日報」，寫完後點一點畫面就能成功切換，而且認啱晒！官方表示新功能暫時支援超過62種語言，繁簡中文、英文及日文都認到，做功課經常要Jot Notes的話會好啱用。



6. Live Focus拍片加景深

Samsung手機早早便有Live Focus相片功能，Note 10系列再進一步，首度支援Live Focus Video，拍片也可加入景深效果，也可錄影出人像彩色、背景黑白的特別效果。另外，全線Note 10均對應Super Steady防手震錄影，並可應用於超廣角鏡頭及縮時模式上，比S10更全面專業。特別一提，Note 10預載了剪片工具，提供不同過場效果，而《Adobe Rush》也針對手機提供了優化。



7. 指向性收音

拍片另一新玩法是「Zoom In Mic」，機身左、中、右設有3組收音咪，拍片時點擊指定對象再Zoom In，聲音就會隨距離拉近而逐步放大，最多可放大3倍聲浪，而且過程中會透過Noise Cancelling技術把背景雜音消除，令主體聲音更響亮清晰。這對於記者會猶其有用，因為可集中收音而不用行近主講者，同行們都激讚這新功能！



8. Game Booster智能打機

新機內建Qualcomm Snapdragon八核心處理器，GPU效能比上代最大提升了42%，機內更附有全球最輕巧的熱導板，機身更薄的同時，散熱能力卻沒有降低。新的Game Booster藉由人工智能及機器學習，自動按用戶打機習慣而優化遊戲，有助提升穩定性及降低耗電量。另外，Note 10對應新版DeX技術，毋須經連接器，經條USB線就把畫面投射到電腦，過程中手機還可獨立使用。



9. 充30分鐘用足全日

Note 10及Note 10+電池容積分別有3,500mAh及4,300mAh，對應Super Fast Charging，充電30分鐘就足夠全天使用。Note 10最大對應25W火牛，而Note 10+則對應45W火牛。特別一提，新機如傳聞般抽走了3.5mm耳機介面，屬Note系首見。



10. 最大12GB RAM

Note 10+內建12GB RAM，並提供256GB ROM或512GB ROM兩個容量版本。Note 10則只有8GB RAM配256GB ROM一個版本，唯獨韓國5G版才有「12GB RAM+256GB ROM」版本，追求大RAM數的話就要購買水貨了。另外要注意一點，Note 10並沒有microSD卡槽，要Note 10+才有，最大支援1TB，經常拍片影相的話選購Note 10+似乎較適合。



Note 10規格表

制式：LTE、5G

處理器：Qualcomm Snapdragon八核心

記憶體：8GB RAM+256GB ROM 或 12GB RAM＋256GB ROM(韓國5G版獨有)

屏幕：6.3吋Dynamic AMOLED Infinity-O Display（2,280×1,080解像度）

前置鏡頭：1,000萬像素F2.2

後置鏡頭：1,600萬像素超廣角、1,200萬像素廣角、1,200萬像素遠攝

對外連接：Wi-Fi、藍牙5.0、NFC、USB Type-C

電池容量：3,500mAh

體積：151×71.8×7.9mm

重量：168g



Note 10+規格表

制式：LTE、5G

處理器：Qualcomm Snapdragon八核心

記憶體：12GB RAM+256/512GB ROM

屏幕：6.8吋Dynamic AMOLED Infinity-O Display（3,040×1,440解像度）

前置鏡頭：1,000萬像素F2.2

後置鏡頭：1,600萬像素超廣角、1,200萬像素廣角、1,200萬像素遠攝、ToF

對外連接：Wi-Fi、藍牙5.0、NFC、USB Type-C

電池容量：4,300mAh

體積：162.3×77.2×7.9mm

重量：196g

