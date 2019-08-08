【健樂事】立秋熱未消　提防「秋老虎」

今天是「立秋」，這是由熱轉涼的交接節氣，日間仍然炎熱，清晨和晚間則開始轉涼，而由於盛夏的餘熱未消，故有「秋老虎」之稱。另外，「立秋」意味着秋天將至，降雨量又比之前減少，空氣中的水分會慢慢下降而變得乾燥，市民應在解暑和滋潤之間取得平衡，並開始為防燥作準備，為健康着想，不妨參考以下5大養生貼士。





1. 遠離凍飲

「立秋」的暑氣未消，外出活動，不少人為解暑氣都會喝凍飲，但站在中醫角度，不建議喝凍飲，最好以西瓜取代，就算真的要飲，極其量只可在中午時段，因為這段時間屬陽中之陽。



2. 調理脾胃

中醫有「長夏健脾胃」之說，所謂「長夏」，包括「立秋」、「處暑」等節氣，這段時間是健脾黃金期，而脾臟特性是喜燥而惡濕，一旦受損，導致脾氣不能正常運化，臨床可見脘腹脹滿、食欲不振、口淡無味、大便稀溏等徵狀，不妨考慮食用健脾開胃的蓮子、淮山等，並要戒掉生冷、寒涼之物，煎、炸、肥膩的食物亦可免則免。當脾胃調理好，秋冬進補時就不會虛不受補。



3. 保持開朗

在中醫學角度，秋天對應的臟腑為肺，而悲憂會傷肺，所以應保持心情開朗舒暢，盡量令內心保持平靜。



4. 提防溫差

每逢轉季，大家都需要留意溫差的轉變，因有機會引發過敏問題。另外，衣着方面，因早晚天氣較涼，外出最好帶備外套，但不宜穿太多衣服，避免影響身體對轉季的適應力。



5. 防燥潤肺

秋天是燥邪旺盛的季節，易傷津液，可引致喉嚨乾涸、口唇乾裂、皮膚乾燥痕癢等毛病，因此飲食應以滋陰潤肺為宜。梨是預防秋燥的常用食材，當中又以鴨梨的功效最理想，具清心潤肺、止咳消痰、清喉降火、除煩解渴、潤燥消風等功效，但寒性體質人士不宜多食，否則易傷及脾胃，不妨以川貝燉梨，可大大消除梨的寒性。



