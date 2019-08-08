動物愛回家：家貓Marshall、Feander、Vox

三隻小貓就如糖黐豆般形影不離，不但會抱着一起睡，會常常互相舔舔洗澡，非常恩愛。黑白色的Marshall性格活潑好動，鼻上還有一個小黑點。樣子長得較成熟的三色貓Feander四蹄踏雪，最喜歡翻開肚皮討摸。最嬌小可愛的虎紋貓Vox膽子最小，對聲音特別敏感，害怕時會躲到牆角。毛色和個性都各有特色的三隻小貓，正等待新主人來發掘牠們的魅力。你願意成為牠們的新主人嗎？



Marshall

品種：短毛家貓

性別：雄性

年齡：4個月

毛色：黑白色

位置：香港愛護動物協會旺角領養中心

領養編號：457197

晶片編號：603298318



Feander

品種：短毛家貓

性別：雌性

年齡：4個月

毛色：玳瑁色

位置：香港愛護動物協會旺角領養中心

領養編號：457198

晶片編號：603282124



Vox

品種：短毛家貓

性別：雌性

年齡：4個月

毛色：虎紋色

位置：香港愛護動物協會旺角領養中心

領養編號：457199

晶片編號：603285793