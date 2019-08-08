動物愛回家：家貓Marshall、Feander、Vox
2019年08月08日 10:00
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三隻小貓Marshall、Feander和Vox就如糖黐豆般形影不離。（愛協提供）
三隻小貓就如糖黐豆般形影不離，不但會抱着一起睡，會常常互相舔舔洗澡，非常恩愛。黑白色的Marshall性格活潑好動，鼻上還有一個小黑點。樣子長得較成熟的三色貓Feander四蹄踏雪，最喜歡翻開肚皮討摸。最嬌小可愛的虎紋貓Vox膽子最小，對聲音特別敏感，害怕時會躲到牆角。毛色和個性都各有特色的三隻小貓，正等待新主人來發掘牠們的魅力。你願意成為牠們的新主人嗎？
Marshall
品種：短毛家貓
性別：雄性
年齡：4個月
毛色：黑白色
位置：香港愛護動物協會旺角領養中心
領養編號：457197
晶片編號：603298318
Feander
品種：短毛家貓
性別：雌性
年齡：4個月
毛色：玳瑁色
位置：香港愛護動物協會旺角領養中心
領養編號：457198
晶片編號：603282124
Vox
品種：短毛家貓
性別：雌性
年齡：4個月
毛色：虎紋色
位置：香港愛護動物協會旺角領養中心
領養編號：457199
晶片編號：603285793