順風快遞：發啦發啦！同你八吓今日有咩平機票！

【飛新西蘭唔使三千】

新西蘭航空剛剛推出快閃優惠，香港飛奧克蘭、基督城或威靈頓，只需HK$2,990起，連稅唔使四千八！一於去當地，感受中土嘅魅力。不過訂購日期到今日咋，真係要快手！

訂購日期：即日至8月8日

出發日期：10月20日至2019年3月24日

網址：http://airnewzealand.com



【HK Express 88蚊單程飛台灣】

HK Express又有優惠，買來回機票，單程飛台灣HK$88起、日本HK$168起、韓國HK$188起！來回連稅，台中HK$704起、石垣島 HK$829起、清邁 HK$845起、曼谷 HK$845起、鹿兒島 HK869起、布吉 HK$905起、釜山 HK$932起、宮古（下地島） HK$941起、首爾 HK$966起、東京羽田 HK$1,203起、東京成田 HK$1,206起、大阪 HK$1,219起、沖繩 HK$1,244起、福岡 HK$1,983起，出發日期由8月23日至2020年7月9日不等。想飛番轉，大把選擇啦！當然，都要提一提，價錢係唔包行李寄艙費用及飛機餐架。



訂購日期：即日起至8月11日

網址：http://booking.hkexpress.com



【濟州航空平飛韓國】

濟州航空亦推出會員週優惠，11及12月出發，香港飛首爾，單程HK$290起，來回連稅唔使千六、香港飛濟州HK$430起，來回連稅唔使千三，優惠已經開賣，有興趣就上官網睇睇啦！



訂購期間： 即日起至8月13日

出發日期：11月1日至12月31日

網址：http://www.jejuair.net