立秋了！你有加強補濕修護嗎？

雖然仍是熱辣辣的8月，但今天是「立秋」，意味着乾燥的季節來臨了！大家除了飲食方面需要調和，護膚上也應作出適當改變。所謂改變，不是要把手上的保養品全部換掉，而是逐步更換護膚品，按氣候和肌膚狀況變化，重點加強修護。



【補水最重要】

立秋一過，天氣就開始變得乾燥和日漸轉涼，加上早晚溫差大，好易引致毛孔收縮，皮脂腺與汗腺分泌減少，令肌膚表面流失水分，繼而減慢皮膚新陳代謝，加速皮膚衰老。所以絲打們在這夏秋交替時分，應提升肌膚的含水量。但要謹記補水與補濕是有區別的。據專家所講，補水是直接補充肌膚角質層細胞所需水分，使水分在肌膚中和缺水細胞融合，從而改善肌膚細胞的微循環，令肌膚回復水潤。而補濕則僅僅是防止肌膚水分流失，無法根本解決缺水問題。所以建議大家先補水後補濕，例如先用補水面霜給皮膚充分補水，再用補濕乳液或乳霜鞏固形成肌膚的保護膜，從而緊緊鎖住水分。



【溫和清潔】

夏天面部肌膚易出汗出油，所以女生們都會頻繁洗面，但頻繁洗面不僅無法起到補水作用，反而會令皮膚變乾，甚至出現脫皮及角質變薄和發紅。所以每天的潔面次數不宜過多，而且應盡量將卸妝和潔面控制在1分鐘內完成。同時應放棄那些夏日強效去油的潔面或卸妝產品，改用性質溫和一點的產品，以免洗去肌膚所需油脂。



【防曬不可忽視】

防曬是一場持久戰，如果你只在夏季或外出戶外活動時塗防曬，那麼你的防曬效果只能是十年如一日的差。要記住立秋後，日間的陽光雖不如夏季那麼強烈，但紫外線並沒有減弱。而且秋季氣候乾燥，人體皮膚的新陳代謝比夏天緩慢，所以受到同樣的日曬，美白恢復的過程反而比夏天長，因此防曬工作絕對不可停。



【晚間修護】

在乾燥的天氣裏，不妨把握晚間修護的黃金時間，趁潔面後皮膚仍濕潤時塗上具補濕功效及高滋潤度的晚霜，以鎖住肌膚中的水分，並增加後續修護，令肌膚在一覺醒來之後仍保持水嫩光澤。