三界五行：弘揚孝道　歷久不衰

農曆七月，俗稱「鬼月」，因為在這個月內，有道教的「中元節」、佛教的「盂蘭節」。



道教的教義認為，宇宙萬物由天、地、水三個元素組合而成，尊稱為「三元」，分別由三官掌管，而且職能不同，正月十五為「上元節」，由天官紫微大帝負責賜福；七月十五為「中元節」，由地官清虛大帝負責赦罪；十月十五為「下元節」，由水官洞陰大帝負責解厄。



佛教有「目連救母」的故事，藉此弘揚孝道。目連是佛祖的學生，因母親生前非常吝嗇，不肯布施給僧侶，而且詆譭佛教，死後被判入地獄，倒懸在餓鬼道上，口渴只能飲燒熔的鐵漿，肚餓只有燒紅的火炭可食。目連求佛祖大發慈悲，赦免母親，讓她脫離苦海。佛祖教目連，在七月十五設盂蘭盆會，供養十方僧眾，合眾僧之力誦經超度，目連孝感動天，其母才得以解脫，去到西方極樂世界。同一個七月十五，道教與佛教透過不同的故事教化世人，生前必須向善行善，不作惡，也教化為人子女者，天下無不是的父母，父母去世後要敬如在，慎終追遠，緬懷感恩。



不過，回顧歷史，道教和佛教仍未在中國出現前，已有「七月半」的祭祀文化。農曆七月是豐收季節，民間習俗先用五穀六畜供奉祖先，感恩回謝，這禮儀叫做「秋嘗」，祖先品嘗之後，後人方可以享用。七月的祭祀，有民俗做基礎，加上道教和佛教的引導，經歷幾千年而不滅不衰。



方向宇