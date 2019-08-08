NB 997H ＆ 997 Sport　秋冬新色登場

1990年首度發表的New Balance 997型號，接近30年來一直是品牌陣中最具代表性的美製鞋款，除了曾經推出以997鞋面與998鞋底結合成997.5之外，New Balance過往鮮有為此鞋推出新版設計。但一係唔出，一出就打孖上，近年New Balance就從997設計中分別延伸出997H及997 Sport兩款變奏型號，並分別為男女裝型號推出多款秋冬新色。



當中前者設計繼承了997經典流線鞋形，並以麖皮、尼龍網布及合成皮革物料打造鞋身，同時亦運用合成皮革勾勒出熱塑膠彈性穩定片（Hytrel Thermoplastic）經典形態；後者設計則偏向運動風格，採用Reveal Concept技術解構原有ENCAP中底，再利用TPU硬殼包裹概念，將以往只隱藏於中底內的ABZORB系統進化成全新ENCAP REVEAL中底系統，配合Motion Control Device中掌設計，令這對997 Sport帶來煥然一新的潮流形象。