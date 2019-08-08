【靈敢侶情】唯恐天下不亂的……兄弟！

男生做的都是散工，就是拿着日薪過日子的那種，加上他甚麼都懂一點點，又愛玩，因而認識了一大班朋友。一起玩得多，大家便順理成章地以兄弟相稱。



直至，男生認識了一個女生，拍拖半年，他開始減少跟兄弟去玩；拍拖一年，他求婚、結婚、計劃生孩子。前後才一年半，他辭去所有散工，找來正職，穿起上班族套裝，早出晚歸。他說自己長大了，要讓太太安心生孩子、在家帶孩子。



他由一個玩世的男生，變成一個處世的男人。



旁人讀到這故事、女人聽到這男生的轉變，無不讚嘆「世上還有好男人」。



可是，男人的那班兄弟，卻不這樣認為。在男人結婚後，他們開始不滿男人的太太。



兄弟間流傳，這位太太很霸道，既不讓男人出去，更不讓他花費。即使難得出去了，太太都會發追魂訊息，說「兒子第一次笑、第一次叫爸爸」，害得男人要急急回家。又試過一次，男人跟兄弟們吃飯，大夥兒都在啃肥牛肉、灌啤酒之際，男人卻在吃青菜喝熱茶。



問他為何不吃？他說︰「太太想我吃健康一點。」



他笑瞇瞇地說，兄弟們卻解讀成「尷尬式苦笑」，還笑男人老婆奴。



漸漸地，兄弟們都疏遠了男人，就連男人的小B出世，他們都沒有探望。



「一切都是那女人害的。」這句話，成為了兄弟們講是非時的結論。



其實男人顧家、心繫太太和孩子的幸福，為何有錯？



有，當然有錯！兄弟們那有必要設身處地去替男人想？全世界的人都知道啦，兄弟們的快樂、狂歡、劈酒、夜歸才最重要嘛！



希望大家會看得出這是講笑啦。



其實一切只能夠說，這個世界，就是有太多唯恐天下不亂的人。



但不打緊，夫妻二人的心沒有亂就夠。反正，長不大和自願長大，兩者本來就有時差，既然兩個世界不能重疊，他們的天下要亂到七彩，亦與你們無關。



正所謂，道不同不相為謀。朋友，有很多種的。



不用解釋，亦不可惜。



周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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