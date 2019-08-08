Pet Pet聯萌︰愛不止息　選擇勇敢再去愛

主人們從飼養寵物那刻起，雖然早已知道大部分寵物會比自己先離世，但在面對那天來臨時，仍然會非常不捨、難過。部分主人或會選擇不再飼養寵物，避免再次傷心；有的卻會如Ringo般，選擇將愛一直延伸，希望繼續為其他浪浪提供一個溫暖的家。



【衝破心理關口】

八年前，Ringo的女兒到了外國讀書，他與太太便萌生飼養狗狗的念頭，後來從保護遺棄動物協會（SAA）領養了年屆8歲的安安。安安對主人十分忠心，但對其他寵物卻非常兇惡，所以帶牠上街會有些困難，幸而Ringo與太太對牠不離不棄，並花了不少時間訓練安安，後來安安對其他寵物的表現明顯有改善，然而2017年，安安因年老離世。Ringo一家非常傷心，亦令他們考慮不再飼養狗狗，但當Ringo想到SAA還有大量的狗狗需要得到一個家，於是他終於跳出心理關口，選擇勇敢地再愛，決定再次領養狗狗。



【享受共處時光】

Ringo最初是因為Gigi的樣子與安安相像而領養，後來卻發現兩犬性格分別很大，Gigi性格活潑好動，很喜歡出外閒逛，而且很親人，連陌生人也可以觸摸牠。Ringo直言安安離世後，他與太太不止內心難過，生活上亦有許多不適應，但自從領養Gigi後，每天生活又變得很充實，他與太太不需要再呆在梳化玩手機、看電視，現在的生活可說比安安離世後那段日子開心了，所以Ringo每天也很感恩，盡量享受每一天與Gigi共處的時光，活在當下。