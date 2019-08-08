本日日本：東京開世界最大微縮景區公園

微縮主題公園在世界各地都大行其道，簡單講係園區將實際建築、景觀、娛樂設施等按照一定比例進行縮小成模型，在你眼前呈現小小的世界。而東京江東區將於明年春季開設的SMAILL WORLDS TOKYO，擁有世界最大室內微縮主題公園的光環，自然成為了大家的焦點！該公園的總面積達8,000平方米，園區劃分為7大區域，分別有「關西國際機場區」、「Space Centre區」、「世界之街區」及「東京區」等，而幕後班底亦夠分量，包括日本甚具代表性的兩位創作人金子辰也及河森正治，加上一班有實績的工程師，聯手炮製一個「會郁」的微觀景區。例如「關西國際機場區」便有40架模型飛機輪流不斷升空降落，另外以美國太空總署甘迺迪太空中心為藍本的「Space Centre區」，則會有5架航天飛機升空，絕對有睇頭。



除了真實場景，公園內亦有「美少女戰士Sailor Moon區」、「新世紀福音戰士第3新東京市區」及「新世紀福音戰士倉庫區」3大區域，實行將兩套經典動漫作品的招牌場景微縮呈現出來，其中的「美少女戰士Sailor Moon區」便可看到充滿90年代氛圍的麻布十番及水晶東京兩大場景。而《新世紀福音戰士》的粉絲，則可見識作品中的「第3新東京市區」及「倉庫」兩大舞台，絕對令人期待。與此同時，公園除了參觀外，更可讓你親身「參與」其中，話說園區正推出「居民權Figure Program」，參加的朋友透過3D Scan技術，可化身成1/80的小Figure，並將之成為「新世紀福音戰士第3新東京市區」的「居民」，可謂相當搞鬼，有興趣的朋友即日起可到官網睇睇詳情。



Small World Tokyo

開幕日期：2020年春

地址：東京都江東區有明1-3-33有明物流中心內

門票：今日起可購買居民權Figure Program（連年間Passport），售19,800日圓

網址：https:..smallworlds-eva.jp

