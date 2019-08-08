香港投資日報呈獻：仁愛堂第8大洲探索之旅2019─馬達加斯加　培育綠色生力軍

仁愛堂多年來除了積極發展社區服務，對推動環保教育亦不遺餘力，「仁愛堂極地之旅」環保考察活動便是其一。自2010年開始，在「仁愛堂蔡黃玲玲教育基金」的支持下，活動先後帶領接近200名學生遠征南極、北極、珠穆朗瑪峰、東非肯亞、南美亞馬遜熱帶雨林、新加坡、新疆塔克拉瑪干沙漠及印尼蘇拉維西島等進行環保考察之旅，透過實地研究及資料搜集，親身體驗全球暖化對生態環境帶來的影響和學習如何達致城市的可持續發展。今年，活動將以非洲馬達加斯加為目的地，早前於馬鞍山廣場舉行啟程典禮，並由20名考察大使率先向觀眾介紹考察的項目，為旅程展開序幕。



【認識生態 分享學習成果】

活動舉辦多年來一直得到社會各界支持，包括邀請到環境保護署擔任活動支持機構，以及極地博物館基金創辦人李樂詩博士MH擔任活動榮譽顧問。今年的旅程將以憑其獨特生態系統而被生態學家美稱為「第8大洲」的馬達加斯加為目的地，團員透過踏足多個被聯合國教科文組織列為自然保護區的國家公園，了解當地獨有的生物多樣性，進行有關哺乳類、鳥類、兩棲及爬行類動物的資料搜集工作，特別是全球獨有瀕危動物狐猴的保育工作和面對之挑戰，更會與保育組織及生態學者會面，認識氣候變化及人類活動，包括過度砍伐、非法盜獵及石油探勘等對生物多樣性的破壞性影響。

探索之旅極富教育意義，仁愛堂第四十屆董事局黃添福副主席表示：「每年活動主題都緊扣不同的環保問題，例如探討全球暖化、學習生物多樣性、了解綠色城市規劃及可持續發展等等。」「仁愛堂極地之旅」環保考察活動在這9年來的成果顯著，歷年的大使完成考察後，透過啟程典禮、學界分享會、校園及社區巡迴演講、傳媒採訪，成功向超過100萬名學生及市民宣揚環保訊息，部分曾參與計劃的大使更已投身於環境保育工作。



【考察大使 推廣環保使命】

想成為20位考察大使之一，可說要過五關斬六將，除了需要接受一系列由香港大學策劃的環保工作坊及野外考察訓練，增進環境保護及生態保育的知識，繼而於校園及社區推行宣傳「惜物減廢，乾淨回收」活動，最後接受評審面試，表現出色才可入圍。

黃添福副主席說：「在評審的面試過程中，深深感受到各位大使對環保的熱誠，以及對參與保育工作的興趣，看到他們在活動中突破自我、擴闊視野令我深感欣慰，希望這股環保力量薪火相傳、茁壯成長，漸漸植根於社會各階層。」

啟程典禮邀請到環境保護署助理署長（自然保育）羅芷茵女士擔任主禮嘉賓，隨後20位考察大使分成四組，以有趣生動的方式向觀眾介紹考察項目，包括動物的演化論及生物地理學、哺乳類、鳥類、兩棲及爬行類動物的瀕危原因及保育工作。

考察大使之一、仁愛堂田家炳中學的黃祉津同學直言，參加計劃是想挑戰自我，跳出舒適圈。而港澳信義會慕德中學的梁樂欣同學則很喜歡拍攝，希望到馬達加斯加捕捉多些瀕危的兩棲及爬行類動物珍貴有趣的相片，將之帶回香港跟其他人分享保育訊息。就讀聖言中學的邵高致同學表示，馬達加斯加雖是一個非常貧窮的地方，但物種非常豐富，希望看看當地政府如何能在發展的同時保育珍貴的生態環境。