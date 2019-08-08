【紐約直擊】兩代比較　Note 10+同Size更大芒

很多舊用戶都關心新Note 10值得升級與否，現場就拿Note 9與之比較，上代尺寸為161.9×76.4×8.8mm，今代Note 10+則是162.3×77.2×7.9mm，在長闊相若下，屏幕卻由6.4吋大幅提升至6.8吋，而且「額頭」及「下巴」位明顯幼上不少，在手感相若下，帶來更大的視覺享受。



兩代其他地方也有很大分別，例如前置鏡頭由800萬像素提升至1,000萬像素，位置從右上角搬至中間，孔徑雖然稍稍大了，但就如薛家燕臉上一粒癦，對整體觀感影響不大。後置鏡頭由橫排變直排，雙鏡頭變成4鏡頭，由上至下分別是16MP超廣角、12MP廣角及12MP遠攝鏡頭，不過模組仍然微微凸出，要小心刮花。新機另一賣點是內建了屏下超聲波指紋鎖，解鎖時按壓屏幕即可，故上代機背的實體指紋鍵如今也飛走了。



兩代機頂都是SIM卡槽位置，變化不及機底大，皆因全線Note 10都取消了3.5mm耳機介面，只留下Type-C介面、喇叭孔及S Pen筆槽。另外手機右邊現在一顆按鍵也沒有，原來設於左邊的Bixby鍵現在變成了電源鍵，習慣右邊開關機的話要重新適應。



S Pen方面又點呢？尺寸由5.7×4.35×106.37mm，變成5.8×4.35×105.08mm，重量由3.1g微減至3.04g，長闊與手感變化不大。只不過新筆就變成Unibody設計，再沒有筆身末端的筆殼及Samsung字樣，整體更為簡潔。特別一提，由於新機的筆槽形狀改變了，所以舊筆插唔入，但篤芒就依然有反應，所以萬一新S Pen不見了，也可用舊筆頂住先！



整體而言，相比起Note 8至Note 9的小升級，Note 9至Note 10的升級明顯較大，出得更具誠意，絕對值得升級！