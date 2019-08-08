瀨戶內海男木島　爬坡看藝術

現正進行中的「瀨戶內國際藝術祭2019」，除了直島、小豆島等大島有看頭，同在瀨戶內海的小島同樣精彩。例如今次要去的男木島，它人口只有約160人，但人未登岸，已遠遠看到它滿山小房子，男木島原來山多平地少，你要看藝術作品，必須不斷上坡下坡，穿梭游走於小屋子間，在坡上偶然回望，都有半山海景，充滿島國風情。



甫下船，即見到有今屆新作品「Takotsuboru」在碼頭上，像個倒下的酒缸，它原來是當地捉章魚的甕，只是放大了百倍，走入甕中果真見到有章魚模型一隻，足見男木島是捕章魚出名。接連我們就開始爬坡，藝術作品大都分散在山上各小屋中，其中有作品「The Space Flower-Dance．Ring（宇宙華．舞．環）」最令人目眩驚嘆，色彩大膽的動態影像，全投影在老房子的天花板、牆壁和地板上，豐富又多姿采。



在另一兩層高房中，更有藝術家栗真由美的「記憶之瓶」，由多個小玻璃瓶組成的它，瓶中都裝滿島民的舊物回憶，雖已是2013年作品，但至今仍為人津津樂道。另外有趣的還有作品「部屋中的部屋」，令人想起錯覺美術館；另一經典作品「ONBA．FACTORY」更有意思，它集合了島民心思，為他們打造出各自夢想中的手推車，真正是為民做夢，造福社區呢。