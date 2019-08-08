番薯加菜加豆　早餐唔怕悶

為了追求健康，很多人會以番薯做早餐，但日日朝朝咁食，你唔悶條脷都悶，IG@vegansgram就教大家整更有層次的羽衣甘藍鷹嘴豆番薯。番薯焗或烚熟後，輕輕挖鬆肉質，放入加檸檬汁拌勻過的羽衣甘藍及煮過的鷹嘴豆。提提大家，加小茴香和水煮豆時，如果聽到啪啪的聲音，就代表煮得差不多。最後放入用龍舌蘭蜜、麻醬、檸檬汁和水拌勻的醬汁便可享用。軟腍番薯肉配嚼勁的羽衣甘藍和鷹嘴豆，再加微甜的醬汁，味道即時提升，用來做早餐都變得豐富。



材料：

番薯 400克

水 1湯匙

檸檬汁 適量

龍舌蘭蜜 1湯匙

麻醬 2湯匙

鷹嘴豆 420克

小茴香 2茶匙

鹽 半茶匙

水 適量

羽衣甘藍 適量



做法：

1.番薯切半，以攝氏200度焗30分鐘。

2.水、1湯匙檸檬汁、龍舌蘭蜜、麻醬拌勻成醬汁。

3.鷹嘴豆加水、小茴香和鹽煮至軟身。

4.羽衣甘藍切小塊，加檸檬汁拌勻。

4.番薯肉挖鬆，中間放入羽衣甘藍、鷹嘴豆，淋上醬汁便成。



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