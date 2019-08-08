【紐約直擊】新錶Active2　4G畀Like直出心跳圖

Samsung於美國舉行的年度Unpacked發布會，除發表了Galaxy Note 10系列手機外，同場仲有好多新產品亮相，當中包括智能手錶Galaxy Watch Active2。



Active2提供直徑44mm及40mm兩款錶盤尺寸，同時配備兩種風格，包括輕質鋁合金材質配休閒氟橡膠（FKM）錶帶，以及不銹鋼材質配皮質錶帶，用戶們可隨意更換錶帶和錶面。之前在Galaxy Watch出現的標誌性旋轉錶圈，如今升級為電子化設計，只要用手指按住錶圈再順逆時針打轉，便能轉頁或選App，升級版One UI更提供更簡單清晰的介面，操作更直覺，也更容易上手。



Active2可以記錄超過39種訓練，並自動檢測其中7種，包括跑步、走路、騎車、游泳、划船機、太空漫步機和動態健身訓練等。用戶可透過升級版的Running Coach實時偵測跑步速度，同時背面添加了全新健康傳感器，能夠更快捷地獲取數據，例如心跳及心電圖（ECG）等，與Apple Watch Series 4睇齊。



針對都市人健康，新錶能實時追蹤用戶的壓力水平，並透過支援英語、德語和西班牙語的冥想應用程式《Calm》，引導用戶進行冥想練習。具有LTE連接功能的Active2可以通過手錶撥打或接聽電話，也可以與社交媒體進行互動，例如回覆或讚好等。手錶也可觀看短片或電影預告，甚至支援超過16種語言的即時語音及文本翻譯，去各地旅行都啱用！



Galaxy Watch Active2預計於9月13日在指定地區上市，售價由US$279起，折合約HK$2,188，香港會出，但暫未有確實日期及售價。另外，手錶還特設Under Armour特別版，預載了UA主題錶面及運動應用，完全為好動人士而設。



<規格表>

屏幕：1.2吋(40mm型號)、1.4吋(44mm型號)

處理器：Exynos 9110雙核心1.15 GHz

記憶體：768MB + 4GB或1.5GB + 4GB

對外連接：LTE、藍牙5.0、Wi-Fi b/g/n、NFC

防水等級：5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

電池：247mAh(40mm型號)、340mAh(44mm型號)

重量：26g起(40mm型號)、30g起(44mm型號)

作業平台：Tizen

