【深夜字聊】贗品助性藥切忌亂吃

Q：本人60歲，早在20年前已開始服用助陰莖勃起的假藥物，藥名姑且不便說了，成分不詳。想請問，本人有兩名女兒，她們都是十幾歲，兩人現時健康還好，智力亦正常，但我非常擔心，她們的身體健康情況將來會受到假助性藥影響嗎？懇請回覆，謝謝。

讀者Peter



A：助性藥品屬於受管制藥物，必須循正規途徑獲得，包括經由醫生處方或者於註冊藥劑師在場監督的情況下出售予市民。市民若胡亂購買及身上藏有，隨時誤墮法網。若明知是假藥，貪其價格較廉宜，圖一時痛快，惹來長遠擔憂，確實不值。



贗品助性藥充斥市面，有些用上葡萄糖粉、澱粉、滑石粉之類物質，添加藍色的人工色素，往高仿模具裡倒模，便製成騙人的寶藥。有些則為了吸引顧客回頭再買，竟於贗品裡頭添加動物催情劑，那其實是給豬牛馬羊犬配種用的成分，根本不是給男人服用的。可是，很多人明知吃下去的贗品有害身體健康，還是一樣會吃。就算贗品根本沒藥效，顧客也甚少會去找販子算帳，免得自己取公道不成還要被羞辱。



贗品助性藥的危害，多數發生在服用者身上，服後暈眩、心跳、血壓飆升、嘔吐等情形屢見不鮮，嚴重者甚至誘發「馬上風」事故。幸而暫時沒甚麼案例是干擾精和卵子受精，禍延到下一代的健康。所以，閣下毋須為此而惶惶不安，但要謹記，藥物必須取之有道，切忌亂吃。



李偉儀