專家教路　開學用品要識揀

迎接新學年，家長們都忙着為子女搜羅新鞋子及書包，要小朋友每天都開心健康地上學，購買時除了選擇款式外，亦需考慮到產品的舒服度及實用性。由於返學鞋是小朋友着得最多及最長時間的鞋，更加需要講究健康。作為關心子女健康的家長，以下的專家貼士一定不可以錯過！



【揀鞋篇】

時下的家長，不少都認為小朋友着甚麼鞋不要緊，偏重追求潮流款式，而忽略了幫他們選擇合適的健康鞋。其實小朋友隨便着鞋，容易影響足部正常發育，成長後出現後遺症機會較大，特別是發育期的小朋友常見扁平足的階段性現象，所以家長選鞋要特別小心，以下是註冊物理治療師方偉筠教家長揀鞋的小貼士：



《貼士一：買鞋前先驗腳》

4至13歲兒童常見足弓偏低、後足外翻的現象，容易引起疲勞及足痛。此階段為護足黃金期，家長應注意小朋友的日常姿勢，勤做足部運動及懂得選鞋。在足健助理員的協助下，按小朋友的足部情況，建議合適幅度的A、B及C鞋墊，備有高度、中度和正常的足弓承托及後跟斜度，有助承托偏低的足弓，使後跟垂直。驗腳配墊流程獲得香港標準專利認證，家長自然放心！



《貼士二：健康學生鞋的必備元素》

功能設計 優點

A.後跟杯加硬 穩定後跟骨，控制後足外翻的幅度

B.前足不同圍度 適合不同肥瘦腳形，增加舒適度



《貼士三：足部鍛煉運動》

除了穿着合適的健康鞋外，方偉筠建議小朋友要多做足部鍛煉運動，強化小腿及足底細小肌肉，幫助足弓發展及紓緩小腿疲勞。



A.足尖站立：雙手扶牆，集中用小腿力量，慢慢提起腳跟維持5秒，然後慢慢着地，重複10次。

B.拉小腿後肌運動：作前後腳站立，前腿屈膝，後腿伸直，身體慢慢向下壓，直至小腿感到拉緊，維持10秒，每邊重複10次。



【揀書包篇】

學生每天背着重甸甸的書包上學，容易影響脊骨發展，出現寒背現象，甚至有機會引致頸肩肌肉勞損。家長應正確選擇護脊書包、鼓勵子女勤做護脊運動及時刻保持腰背挺直。



脊柱是支撐身體的主幹，而發育中的學童更需要好好保護脊柱。如果書包背板中間部分過平或者凸起，行路或者跑步時背板便會不斷撞擊脊柱，令脊柱受到傷害。所以應該選購有「無壓護脊設計」的護脊書包，因應人體背脊形態的設計，中間凹陷的背板可以提供無壓空間，保護脊柱免受撞擊。



方偉筠又提醒：「很多家長都認為書包的重量愈輕愈好，事實上，不能單靠考慮書包的淨重，而必須考慮到書包的總重量（書包+書本），護脊設計需要配合腰帶作卸力功能，避免書包總重量全壓於肩膊，導致小朋友易倦，所以建議家長選擇有腰帶設計的護脊書包，以分擔肩膊的壓力。」



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