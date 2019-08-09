FoodieCurly鬈毛妹：看龍秀．吃自助餐

最近珠海長隆的「長隆劇院」開幕，上月26日，首個劇目《龍秀》正式公演，鬈毛有幸率先看了預演，非常精彩，還借機在兩間酒店吃過豐盛的自助餐，開心地度過了兩日一夜。

先說說《龍秀》吧，全劇共四幕、100分鐘，講述海龍王七公主與捕魚男孩追逐愛情的故事，當中穿插了無數的雜技、魔術、歌舞、馬戲，由於舞台四周隱藏着一個30米深的水池，故事情景不斷在「水陸空」穿梭，加上每幕之間的花車巡遊，雙眼真的很忙呢！據悉劇院耗資了15億元人民幣打造，舞台背景是一個相等於三個標準籃球場、1,300平方米的LED螢幕，燈光效果實在靚到無朋友！



除了看騷，「吃」也是重要的一環，尤其今次還帶着饞嘴的媽媽 (相信我的為食因子是由她遺傳的)。晚上我們到了毗鄰劇院的「馬戲酒店」馬戲餐廳吃Buffet，酒店布置色彩繽紛，門口還有3D圖畫供人影相打卡，叫人心情愉快。自助餐最吸睛的，一定是中間的圓形巨大蒸爐，放滿了蔬菜和海鮮，我最怕熱氣，吃這些蒸的最安心。



每位賓客還會獲得一張小卡，限定拿取指定美食，今晚是蒜蓉粉絲蒸龍蝦，龍蝦很鮮甜，爽口彈牙，不錯；不得不提的還有甜品，很多都插着朱古力公仔牌，好可愛，我的最愛是泰式椰汁糕，上面一層夾雜了粟米和芋頭粒，更有口感。



在「橫琴灣酒店」飽睡一晚後，第二天到了他們的海豚自助餐廳吃早餐，餐廳有兩個大型水族箱，飼養著珍貴的魚類，還有很多大型動物模型，小朋友去到一定開心！早餐有很多live stations，如即拉腸粉、即煮粉麵、即煮生滾粥等，最特別的算是麻辣魚粉，魚肉十分嫰滑，湯粉辣得很，立時醒神！小女子不能吃辣，還是乖乖的退出去吃甜品和水果吧，竟給我發現有紅棗味酸奶，這飲品既「生冷」又「滋補」，媽呀我好亂，不過很好飲呀！



《龍秀》

票價：普通座$380人民幣；一等座$480人民幣

開場時間：每晚19:30

訂票：https://sc.chimelong.com/100094?date=2019-07-29&tab=1

鳴謝：長隆國際旅遊



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