CASETiFY ＆ Pokemon聯名最終回

CASETiFY & Pokemon第三彈「The Icons by Craig & Karl」由來自倫敦及紐約的Craig Redman及Karl Maier操刀設計。（互聯網）

早前CASETiFY & Pokemon聯名系列已經先後推出過「Gotta Catch’Em All！」及「Pokedex」兩回設計，為大家帶來包括：電話殼、耳筒殼及其他電子產品配件等等設計，是次最後一回合作更邀請英美藝術家組合Craig & Karl操刀設計，透過二人擅長運用色彩繽紛的玩味風格與Pokemon人氣角色比卡超結合。CASETiFY & Pokemon聯名系列第三彈「The Icons by Craig & Karl」可以讓各位「精靈訓練員」隨意揀選不同Pokemon設計及加入個人化選項，並搭配到CASETiFY標誌性強悍防摔電話保護殼（Impact Case & DTLA Case）、從未曝光的閃亮漂浮流沙電話殼（Glitter Floaty Case）、Air Pods耳筒殼及其他電子配件之上。系列將會於8月15日於官方網店及中環置地專門店同步發售，有鑑前兩彈推出後都係瞬間售罄兼收到超過12萬名顧客加入Waitlist熱烈搶購情況，想成功入手的話，都係盡快登入官方網店進行Waitlist登記以策萬全。