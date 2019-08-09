三界五行：正確解讀　甚麼是鬼

中國有三個鬼節：清明節、盂蘭節、寒衣節，通過不同的方式，懷念逝去的親人，先人生前未報的劬勞，在百年、千年後，仍然可報答的。



清明節掃墓就是為先人掃舍，髹墓碑是裝修髹灰水，供奉食物是孝敬先人。盂蘭節燒衣，是趁冥界放假「自由行」的機會，給先人食物、衣物、金錢應用。農曆十月初一，冬天來了，為先人送寒衣，表達關懷。



這些都是人與鬼的正常溝通。鬼，並不可怕。鬼是甚麼？且看權威的解釋。中國第一部詞典《爾雅》：「鬼之為言歸也。」（鬼，是說歸的意思。）《列子》進一步詮釋：「精神離形，各歸其真，故謂之鬼，鬼，歸也，歸其真宅。」（精神離開肉身，回到真正的歸宿。）《禮記》：「眾生必死，死必歸土，此之謂鬼。」香港有句俗話，相當不俗，「返去舊時嗰度」，其實很古雅。



由於古代人認為，鬼是人的另一個存在形式，所以對鬼非常尊重。鬼這個字，本來是沒有任何貶義。屈原在《九歌‧國殤》說：「魂魄毅兮為鬼雄。」倉頡造字，魅力、魄力、瑰麗，都是與鬼有關。《倩女幽魂》女鬼聶小倩，美麗而善良。即使今時今日，在香港，拍膊頭的好兄弟，或情如姊妹的閨密，都自稱「老友鬼鬼」。可想而知，鬼，實在並不可怕。當然，人有好人、壞人，鬼有好鬼、衰鬼，在農曆七月，應該如何拜鬼、防鬼呢？明天續講。



方向宇