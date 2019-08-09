金雀嘴升級包裝　香港國際茶展展示新形像

潮州工夫茶為廣東傳統名茶中具代表性的茶道之一，「金雀嘴」秉著以嚴格品質保證及明碼實價的潮州鳳凰單叢茶享譽國際。



今個8月中，「金雀嘴」在一年一度香港國際茶展中以日光暖意顏色作主題設計展示傳統品茶茶道及全新風格，屆時亦有專業茶師即席示範沏茶技巧，無論享用香氣濃郁持久，湯色橙黃明亮的鴨屎香；或者品質特優，回甘力強的芝蘭香都能讓賓客對潮洲茶有完滿體驗。為配合新形像，「金雀嘴」以升級包裝同大家見面，其產品亦會首次於銅鑼灣崇光公開發售！



「金雀嘴」產自潮州鳯凰山，單叢茶著稱，歷史悠久，屬烏龍茶的一種，色翠味甘。其品牌於全國擁有多達35個專營體驗店及超過200個代銷點。由入門級桂花香，到上等茶葉鴨屎香及芝蘭香所有6款產品都只採用至少10年以上茶樹，人工除草維護，有效大幅減低蟲害，確保產品飲用安全天然。嚴格品質要求外，升級包裝顏色鮮明，令人更容易分辨產品。



香港國際茶展主力對業內人士宣揚潮洲工夫茶文化，市民如對「金雀嘴」產品有興趣，歡迎到銅鑼灣崇光百貨超市推廣專櫃選購和試飲，「金雀嘴」亦預備一系列優惠組合供大家選擇！



現時「金雀嘴」官方Facebook亦有免費茶包問答遊戲,只要簡單3步曲,就可以獲得香港限定桂花香茶包試飲裝一份 ！立刻參加啦！

網址：https://www.facebook.com/goldenphoenixtea



第11屆香港國際茶展

「金雀嘴」茶展展位：5F-F09

展覽地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心(港灣道入口)

展覽日期：2019年 8月15至16日 (星期四至五) 上午10時至下午6時

(只供預先登記18歲或以上的業內人士免費入場參觀、即場登記者入場費為每位

港幣100元）

2019年 8月17日 (星期六) 上午10時至下午5時

(開放予業內及公眾人士參觀，即場登記業內人士入場費為每位港幣 100元，公眾入場費

每位港幣40元)



銅鑼灣崇光百貨

售賣地點：香港銅鑼灣軒尼詩道555號 （推廣專櫃設於超級市場內 B2/F）

售賣日期：2019年8月14日至9月 13 日 （上午10時至下午10時）



官方網站

https://goldenphoenixtea.com



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