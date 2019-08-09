三重芝士寬條麵卷好「芝」味
2019年08月09日 15:00
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三重芝士寬條麵卷好「芝」味
意粉、天使麵、螺絲粉固然捧場者眾，口感豐富的寬條麵也有一班忠實擁躉。除了煮麵條之外，用寬條麵製作卷物一樣美味可口，而IG@tipbuzzfood分享的食譜就用了帕爾馬芝士（Parmasen）、水牛芝士（Mozzarella）以及水牛乳清芝士（Ricotta）3種味道偏淡的芝士製成寬條麵卷，帶來層次豐富的「芝」味。
網址：https://www.instagram.com/p/BzyN2Amguvb/
材料：
意大利青瓜 2條
蒜頭 3瓣
橄欖油 1茶匙
Ricotta芝士 1杯、2湯匙
帕爾馬芝士 1/2杯
雞蛋 1隻
鹽 1/2茶匙
寬條麵 8塊
茄汁、Mozzarella芝士 各適量
胡椒 少許
做法：
1. 將青瓜刨皮磨碎。
2. 燒熱橄欖油，爆香蒜頭。
3. 加青瓜碎炒至金黃色。
4. 與Ricotta芝士、帕爾馬芝士、雞蛋、鹽、胡椒拌勻。
5. 把芝士餡料搽在寬條麵上捲起。
6. 在焗盤上搽滿茄醬，把寬條麵放在上面，面層搽茄醬及鋪滿Mozzarella芝士，焗8至10分鐘即成。