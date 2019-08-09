本周車展：咁多車展有排睇！

BMW

日期：即日起至8月11日（星期五至日）

時間：10:00am~7:00pm

地點：土瓜灣陳列室

推介：X1至X5齊亮相，售價$379,000起，月供低至$3,888起，出車送越野運動用品。

查詢：3129 9000



Nissan

日期：即日起至8月11日（星期五至日）

時間：10:00am~8:00pm

地點：九龍灣陳列室

推介：展出車型包括Serena、Qashqai及X-Trail，同場還有電動車LEAF及Evalia。

查詢：2262 1088



Volvo

日期：8月11日（星期日）

時間：10:00am~5:00pm

地點：沙田源順圍維修中心

推介：XC40、XC60及XC90悉數登場，售價由$399,800起，並可即場試駕。

查詢：5911 9216



INFINITI

日期：8月10~11日（星期六及日）

時間：11:00am~6:00pm

地點：九龍灣陳列室

推介：多部簇新陳列車及示範車，包括Q50、Q60以及QX50，以展場限定價$209,000起發售。

查詢：2756 9123



Volkswagen

日期：8月10~11日（星期六及日）

時間：11:00am~8:00pm

地點：D•PARK愉景新城L1

推介：Tiguan Allspace僅售$299,980起，同場展出Sharan、Golf SV及Polo Sport等，以限定優惠價發售，指定型號更可享多$1首期出車。

查詢：3698 9618、3698 9888

