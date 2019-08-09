ASICS x 西太后第二彈　運動與藝術合體

ASICS繼今年4月與Vivienne Westwood推出重磅聯乘，惹來時裝迷瘋狂搶購後，當然要食住個勢，只相隔4個月，雙方再度攜手推出第二彈，帶來三款限量別注版鞋款。今次以西太后設計生涯中「THE PAGAN YEARS」（1988-1992）時期的作品為藍本，將她為人熟悉的藝術風格圖騰重現於ASICS球鞋上。



焦點作HyperGEL-LYTE 鞋身大面積印有《Daphnis and Chloë》的圖案，整體的灰綠色調還原油畫的豐富色彩，配以灰藍色的鞋帶以及亮橙色的虎爪紋Logo，加上鞋跟標誌性的Orb星體圖案，大大提升球鞋的時尚感。另外兩款則以GEL-DS TRAINER OG和GELSAGA加以改造，前者以標誌性Orb星體圖案的用色為基礎，由紅、黃、藍、綠等色彩的網狀鞋面配搭3M反光虎爪紋Logo及黑色麖皮，重現經典；後者以純白皮革設計，鞋側亦車上「CHAOS」字樣布標，來向龐克文化致敬。