埼玉飯能市　姆明「神奇」互動劇場

在日本埼玉縣飯能市，今年3月開幕的Moomin Valley Park，是芬蘭境外首個姆明谷公園，它以焦點姆明屋Moominhouse為中心，在它四周還設置了多個遊樂設施，雖然部分要個別收費，但當中不少都配合了先進投影技術，有充足的視覺娛樂效果。



最佳例子，就是以姆明故事中角色阿美為主題的Pikku Myyn leikkipaikka（Little My's attraction），它雖像一齣動畫劇場，但加入不少互動元素，例如開場前大家跟工作人員拍指示乖乖坐下，給場中隱藏的鏡頭拍下你大頭照，拍來有何用？先賣個關子。動畫片故事，是講述阿美身世，她與她的一大伙兄弟姊妹，最初是跟爸媽來探訪姆明一家，但最後阿美爸媽離開時，因子女太多，一時大意遺下阿美在姆明家，自此阿美才寄居在姆明家生活。而觀眾的大頭照，原來在開場就已Key到阿美各個兄弟姊妹的頭上，觀眾都成了阿美「家人」，看到無不驚喜發笑。播完片你以為節目就完？原來仲有工作人員會問你劇情中問題，考你有無留心，如不想被考起，大家看時記得要打醒精神啊。



而在Pikku Myyn leikkipaikka（Little My's attraction）旁邊，還有外觀像艘大船的設施Merenhuiske（Ocean Oxtra theatre），它是個體驗型的影像變形劇場，主要講述姆明爸爸回述他自己在年輕時，在世界四出冒險的故事，除了澎湃的劇場動畫影像，最估不到是在播影途中，舞台會忽然「打開」，劇中姆明爸爸所坐的木船，竟實體出現場中，一時光影煙霧四射，觀眾看得嘩然。這還沒完，播到後段天花上竟還降下實體飛船，姆明爸爸坐的飛機潛艇夢幻登場，飛翔於光影中，視覺影像與真實交錯，令觀眾耳目一新。



