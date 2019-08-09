男士深夜：好想和她飛　究竟有冇機？

【靚人靚景：冷艷天后 沖繩晒冷】

天后級女優星野娜美氣韻冷艷，呢種氣息配合精緻嘅五官，產生出一種拍得住絕色女郎Julia嘅吸引力。而身材方面亦一樣唔會輸蝕畀Julia喎，因為娜美肉地結實，身段婀娜健美！《ソワレ~soiree~》係娜美最新推出嘅寫真集，今次佢去到沖繩取景拍攝。

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【決性11點：性感Cosplayer 竟來自伊朗】

性感Cosplayer有唔少，但係上圍達到K Cup，唔知大家又見過未呢？話說日本網絡節目《戀上差勁男總選舉》最近邀請咗一位Cosplayer做訪問，名叫痛子‧Nasurin，佢心口認真勁到爆，皆因有成K罩杯之巨，不過最令人驚訝嘅，原來佢係嚟自伊朗。

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【決性11點：卡塔莉娜 三點式加鎧甲原來咁夾】

如果你有打開手遊的話，對日本Cygames開發的《碧藍幻想》肯定不會陌生，角色設計由皆葉英夫負責，女角造型可愛，加上植松伸夫的音樂，絕對是一代史詩式RPG手遊，後來改編為動畫，同樣深受歡迎，當中女角卡塔莉娜就是Coser最愛扮演的角色之一……

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【決性11點：女優被捕 竟然獲讚賞？】

點解有人畀警察拘捕嘅時候，竟然會獲網民稱讚呢？講緊嘅係日本前AV女優朱音唯。於三重縣出生嘅佢，喺2011年9月以Prestige專屬女優身份出道，同月推出處女作《敏感美少女發育中》，憑住一對37G巨乳及甜美靚樣而火速走紅，可惜2012年12月突然宣布引退，令AV迷傷心不已。

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