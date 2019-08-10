【玄之又玄】眼白泛藍　提防鬼上身

仲有幾日就是農曆七月十四，關於鬼門關大開的傳說，相信大家都聽過吧！俗語有云：平生不作虧心事，夜半敲門也不驚，一個人只要沒有對鬼神不敬，或犯下有損陰德、酗酒成性、吸毒濫藥、荒淫好色等行為禁忌，理應不用害怕。可是有些人明明行得正企得正，為何偏偏撞到正？原來從玄學角度，印堂發黑、面青口唇白、耳仔細而軟，還有腳踭唔踮地，都好易撞邪！另外，眼睛乃靈魂之窗，若眼神不正或眼睛起了異樣，同樣有好大機會見到「污糟嘢」。若你的雙眼有以下特徵，就要加倍小心了！





1.一凸一細

即「陰陽眼」，意指兩隻眼有明顯差異，一隻眼很凸出且眼神外露，另一隻卻剛好相反，眼小而神弱。擁有這種眼相的人，性格怪異，情緒起伏，常生幻象，特別容易撞鬼。

化解方法：在細小無神的一隻眼畫上眼線，使它看起來更有力更精神，以取平衡。



2.目光斜視

眼神代表人心，若一個人經常眼睛斜視，即表示其心術不正，加上眼神又弱，眼珠像沒焦點，這類人常常會疑心生暗鬼，迷信得來心又邪，很自然會做出有歪常理的事。

化解方法：訓練自己，盡量不要斜視，保持正視任何人和物。



3.眼露四白

即俗稱「四白眼」，意指眼珠四邊都現出眼白，擁有這種眼相的人，多是心地不好，為人神經質，常以小人之心度君子之腹，甚至會做出有損陰德之事，因而會在30至40歲間出現精神及心理毛病，很易撞鬼。

化解方法：佩戴眼鏡，以茶色鏡為佳，忌用藍鏡，並多喝涼茶下下火。



4.雙目無神

滿面晦暗之氣、毫無光澤，雙目無神者，表示人生正值落泊倒楣之時，如行屍走肉，做任何事也提不起勁，正因為時運低，特別容易招惹鬼魂。

化解方法：減少夜生活，養成早睡早起習慣。忌躲在家中，應多見陽光，為人要積極樂觀。



5.暗藍纏眼

眼睛四周有暗藍色是極為不祥的預兆，表示身體內臟機能含有毒素或出現病變，影響到神經系統，常遇不尋常甚至見鬼的現象。眼白呈現藍色者，則易被鬼上身，顯示身體可能已被毒素所侵。

化解方法：不宜佩戴眼鏡，以免遮擋了眼神。少往亞熱帶地區、少食熱毒和刺激性食品，應戒煙戒酒。



