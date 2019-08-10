不丹廷布　國王的「公」殿

正值多事之秋，香港人心煩氣燥，是時候逃離都市，遠走不丹「靜」化心靈。不丹首都廷布（Thimphu），不但宗廟多，就連國王的辦公地方「廷布宗」，都是座政教合一的宗堡，不但它也非常開放，大眾都可入內參觀。廷布的廷布宗（又名扎西却宗），最早是建於13世紀的喇嘛廟，經歷3次火災及重修擴建，如今已是不丹最大宗堡。廷布宗是現任國王的秘書處，亦即辦公地，同時也是皇家政府財務部、民政文化事務部的總部。宗教方面，廷布宗亦是久負盛名的佛教寺院，是現今廷布宗師大法王的夏宮。但如此重要地方，遊客只要經過安全檢查，都可入內參觀自由拍照，認真難得。



我們跟隨導遊，走過宗堡外長長的白色圍牆，在入口經安檢後走進堡內，從階梯到長廊，盡是色彩明豔、手工精巧的宗教壁畫與雕飾，當中傳說，雖非盡都了解，但已足顯氣派。再入到中央廣場，便見到喇嘛高僧所在的宅邸，滿有傳統藏族木雕紅頂的建築風，而在宗堡四角又各有一座高高的金頂塔樓，廣場旁還有一排經輪，感覺莊嚴宏偉，不過只要不亂喧嘩，你怎拍照也沒人干涉，任「打卡」唔嬲。不丹的「宗」在全國查實有20個，在每年一次的策秋節，不丹人都會從四方村落走到各自所屬的「宗」，在廣場內唱歌跳舞多天，以舞蹈重演不丹千年前的神話傳說，故此「宗」在不丹人心中，絕對是政教合一的神聖地。



廷布宗（Thimphu Dzong）

地址：Chang Lam Clocktower Square Area, Thimphu

開放時間：5:00am-5:00pm（周日及冬季9:00am-4:00pm）

網址：http://www.vast-bhutan.org

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