街市學堂 之 蜜桃成熟時

叫法雖然不同，但桃、蜜桃與水蜜桃其實也是同一樣水果，除此之外，它們的顏色也有粉紅、黃與白之分。哪你又知不知道紅桃、黃桃與白桃有何分別？現在就由啟田邨街市生果檔檔主教大家分辨蜜桃，順便教大家挑選靚桃。



日本優質 韓國抵食

中國、日本、韓國、美國、西班牙也是著名的蜜桃產地，當中又以日本桃水準最高，岡山與山梨同樣盛產蜜桃，以水分充足、果肉香滑，甜度最高馳名，由於色香味兼備，因此價錢亦特別貴。白色的韓國雪桃果汁不及日本桃豐富，但香度與甜度皆不俗，加上價錢較便宜所以亦大受歡迎。至於內地桃主要有黃金桃與北京紅桃兩種，黃桃偏軟身，桃味淡而多汁，紅桃則較實淨，價錢最為划算。



紅桃爽甜 黃桃腍滑

由於桃皮纖薄桃肉軟腍，故此挑選時不宜按壓以免影響賣相。想知怎樣才算熟透，方法很簡單，只需反轉聞一聞頂部，如果散發着清新桃味就代表熟透可以食用，否則不妨擺放多一兩日直至有桃味才吃。很多人以為桃皮愈紅代表果肉愈熟，其實桃的皮色與香味沒有關係，顏色較紅潤只是因為日照平均，賣相更吸引價錢自然也較昂貴。