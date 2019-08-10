登月50周年　《PEANUTS》x hellolulu

今年適逢NASA（美國太空總署）登月50周年，潮流各界當然都趁呢個大日子推出各式各樣聯名合作誌慶一番，是次本地品牌hellolulu揀選的聯名對象就並非NASA，而是與阿波羅登月計劃關系密切的人氣卡通人物Snoopy，因為當年NASA與花生漫畫《PEANUTS》作者Charles Schulz合作，其筆下漫畫角色Snoopy就成為促進航天安全的象徵，NASA更有推出Silver Snoopy Award表揚為太空工作付出貢獻的傑出員工，而阿波羅10號指揮艙及登月艙亦分別命名為Charlie Brown及Snoopy，所以自當時起坊間就已經不時會有將Snoopy及NASA一同創作的單品出現。



今回《PEANUTS》x hellolulu「Eyes On The Stars」聯名系列，袋款設計就採用Snoopy穿上阿波羅10號太空服造型作主打，除了加入刺繡圖案及搶眼Monogram圖案之外，品牌更特意選用輕巧反光布料打造包括：背囊、斜袋及手挽袋等等多款設計，以模仿太空人所穿著的太空服反光效果，帶出如同置身太空的感覺。為配合此個聯名系列推出，位於觀塘apm的hellolulu旗艦店亦特別換上太空元素及Snoopy身影的裝潢佈置，於各專門店及專櫃購買此系列滿指定金額即可親自製作獨一無二的Snoopy襟章，更有機會獲得限量版登月紀念禮品包，「花生友」定太空迷一樣唔可以錯過。