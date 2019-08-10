三界五行：人類對鬼　又敬又畏

鬼在遠古時，地位相當之崇高。黃帝的重要助手鬼臾區，是中國首個姓鬼的人，既然是第一個姓鬼，他父親就肯定不姓鬼。鬼臾區是良醫，也是良相，更是預測學的鼻祖。他協助黃帝創造五行學說，並把五行應用於治國治軍、推廣農牧、治病養生。黃帝尊他為國師。鬼臾區獲封贈疆土，其部落的人都姓鬼，應該是顯赫貴族的姓氏。



到了春秋戰國，有一位姓王的高人，在風水寶地鬼谷修煉，他本來有幾個名字：王蟾、王禪、王栩、王詡，但卻自號鬼谷子，他有兩個得意門生：蘇秦、張儀，主修外交、謀略，兩人運用合縱、連橫之術，聯合六國，對抗秦國，粵劇「六國大封相」，就是講他倆的故事。鬼谷子也教授軍事，兩個學生龐涓、孫臏，叱吒風雲一時。雖然鬼谷子並不姓鬼，但也令「鬼」字威足二千多年。



萬世師表孔子對鬼神有這樣評：「敬鬼神而遠之。」這就是敬畏的雛形，但那個時代，畏只是遠離，避之則吉，隨着人類的進化，遠離變成敬畏，再變成「怕」。「怕鬼」並非迷信，而是人類一種求生欲望。達爾文《進化論》說：「人類對未知的、新奇的、不可掌控的事物，會認為是危險，因此作出適當防禦，恐懼就是一種本能防禦，是遺傳生存的心理防禦機制。」再加上民間流傳的繪聲繪影鬼故事，以及宗教對地獄的描述，「怕鬼」並不可以說是迷信和膽小。



方向宇