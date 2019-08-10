Mira Place《Gimme LiVe》音樂節2019　樂在當夏

炎炎夏日，逛商場可以一邊Happy Shopping、一邊聽Live Music，實一樂也！今個8月，Mira Place再次舉行《Gimme LiVe》音樂節，與你一起「樂在當夏」。音樂節已經踏入第7年，每年都邀請不同風格的實力唱作單位落力演出，在剛過去的周末，《Gimme LiVe》舉行了首場音樂派對，現場座無虛席，Fans們難得近距離欣賞歌手獻唱，盡情投入音樂世界，全場氣氛High爆！



【8月每個周末 音樂作伴】

首場打頭陣的是本地唱作歌手黃劍文，由街頭音樂，唱到深入民心，一首《我們的》（《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》主題曲）帶動起全場氣氛。之後有香港新晉女唱作歌手曾若華（Jude），甜美的聲線，令人聽出耳油；Jude再聯同一樣是新晉歌手的洪嘉豪及結他手Sunny齊齊Jam歌，樂迷情緒高漲。接着出場的衛詩，人靚聲甜，一口氣唱了兩首耳熟能詳的歌曲，令人如癡如醉。壓軸出場的是男神歌手許廷鏗（Alfred），現場有不少歌迷都是他的Fans，隨着音樂伴唱，Alfred更即興走入人群，一邊唱歌、一邊與Fans握手，跟觀眾打成一片。最後一眾歌手在台上齊齊大合照，為持續整個8月的音樂節揭開完美序幕，預告精彩表演陸續有來。



Mira Place會員可憑積分換領限量Gimme LiVe「至樂禮品套裝」，套裝包括Gimme LiVe入場券乙張、BLAACK BY G2000×Mira Place鈔票夾乙個、ECCO購物現金券HK$200乙張及HABITU Table咖啡換領券乙張。樂迷亦可成為Mira Place會員及於網上登記，即可免費參與音樂節，欣賞精彩表演。



Gimme LiVe Music Shows

日期：8月10日、17日及24日（周六）

時間：5:00pm~7:00pm

地點：Mira Place 1 中庭



Gimme LiVe Busking Nights

日期：8月9日、16日及23日（周五）

時間：6:30pm~8:00pm

地點：Mira Place 1 中庭



表演單位

8月10日：廿四味、JB、黃淑蔓、TYSON YOSHI、MADBOII、KENI

8月17日：MR.、許書豪（台灣）、陳威全（馬來西亞）、PANDORA、ANOTHER KITCHEN

8月24日：方皓玟、張芸京（台灣）、Judas Law、林家謙、李昭南



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