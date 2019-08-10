酒遍天涯：Size Does Matter（Part 1）

上星期日有點不情願地被家人拉到金鐘一家酒店吃Brunch Buffet（因為我是那種「重質不重量、貴精不貴多」的人，總覺得任吃任喝的東西不會精彩）。就坐後服務員隨即問要不要選擇「香檳任飲」，價錢分別是HK$708/HK$808，只相差HK$100（其實即是沒有選擇，因為單點一杯香檳都要HK$260，除非你不喝酒）下意識問提供甚麼香檳，不出所料是最「普通」的Moët & Chandon NV。



Moët這個名字代表着我的年輕瘋狂時代，現在人老了聽到都怕怕（那個年代吃飯點香檳是Moët、到朋友家聚會也是Moët、晚上在蘭桂坊處處都是Moët。那個年代Moët十分流行，大概是有品牌中最平、最隨處可見的香檳吧。今天Moët NV在超市也只賣HK$300左右。 ）老實說我應該有10年以上未有點過這款香檳；但是沒有期待的事情往往總叫人意外！服務員送上的竟然是雙瓶裝（Magnum），要知道葡萄酒跟果汁汽水類飲品是相反的，瓶裝愈大平均價錢愈貴，例如750ml如果賣HK$250，1,500ml就賣HK$600以上。雙瓶裝（Magnum）的香檳被喻為眾多瓶裝（Bottle Size）中最理想、最好喝的（箇中原因日後詳談）。



提到瓶裝（Bottle Size），香檳標準單瓶是750ml，雙瓶裝（1.5L）叫Magnum，四瓶裝（3L）很多人以為叫Double Magnum，其實應叫Jéroboam，六瓶裝（4.5L）應稱之為Réhoboam，八瓶裝（6L）則叫Methuselah……（詳情請看附表一）。



名字怪怪的又難記，因為除了Magnum是拉丁文「大」的意思，其他名字都是在聖經中出現過的君王名字，值得特別注意的是香檳的Jéroboam是指四瓶裝（3L）、在波爾多（Bordeaux）Jéroboam是指六瓶裝（4.5L）；香檳的八瓶裝 （6L）稱作Methuselah、波爾多的八瓶裝（6L）則叫做Imperial。就算有些所謂專業賣酒的也常犯這個錯，有些人以為瓶裝名字的分別在於香檳跟紅酒類別的不同，事實卻是以酒樽形狀、即Bottle Shape去區分。例如Champagne跟Burgundy的酒樽形狀是一樣的，他們的四瓶裝均叫Jéroboam，但波爾多的酒樽則不同，四瓶裝是Double Magnum。所以到Burgundy或Champagne，不要叫人拿Double Magnum來，要説Jéroboam。碰巧今天在金鐘另一家酒店頂層晚飯，在酒單看到些名字拍了下來（詳情請看圖3）。大家現在應該看得明白了吧！



剛才提到Imperial這個字，在波爾多酒中是代表八瓶裝（6L），但是在Moët酒標上見到的「Imperial」字不是代表幾瓶裝而是指「皇室香檳」的意思。據說是1805年拿破崙（當時法國皇帝）在造訪酒廠後賜封他們皇家御用級Imperial的使用權。



既然提到Moët酒標，問問大家酒標下方的「Brut」字所指何意？其實Brut是法語，意為「天然」，那是指酒中的殘留糖分很低、不帶甜的香檳，是香檳中最常見的款式，每公升含糖不超過12克（0-12g/L）。 想選擇無添加糖的要選Brut Nature，每公升含糖量不超過3克；看到酒標上有「Dry」字樣的香檳其實不Dry，反而是帶甜的，每公升含糖17至32克（詳情請看附表二）。由於篇幅有限，這頓飯的食品配對香檳究竟如何，下回待續！



Chill Sir

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、挑戰大菜，常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。二十多歲接觸Burgundy後便迷上了Wine，自此走上不歸Wine路。有幸從上世紀開始收藏好酒，不經不覺已收藏近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，偶被一些朋友視為Wine Guide。