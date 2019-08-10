港女職業病：打破OL愈坐愈殘宿命

「你有沒有聽過呢幢大廈風水不好？尤其不利女生，殘得很快！好好一個廿多歲少女，做了幾年一笑雙眼都是紋、肚腩大到蓋不住、小腿也變成甲組腳，不說還以為是四十多歲！我見和她一起行的同事都是這樣的，還不是風水出問題？」朋友神秘兮兮的指着一幢商業大廈說。「你是不是看電視看太多了？」醫生沒好氣的說。



風水我不知道，不過這些OL的健康一定出了問題。其實辦公室環境對健康並不友善，「愈坐愈殘」幾乎是OL的宿命及職業病。以下是臨床常見的OL「職業病」，其實要打破宿命也並非想像般難。



眼紋：眼周皮膚是臉部皮膚中最薄的，長期盯着螢幕會令雙眼乾澀，增加眨眼、揉眼的機會，加速眼周肌膚鬆馳，形成難看的眼紋。要預防最好每隔30鐘讓眼睛休息一下，望向遠處；眼睛太乾可滴人工淚水。如眼紋太深的話，用肉毒桿菌素是最直接見效的方法。



肚腩：這幾乎是所有OL共同面對的問題，手腳也不算太胖，可是肚子卻像掛了個救生圈。這都是因為久坐缺乏運動，脂肪積聚所致；而且當工作繁忙的時候，OL總會不停把零食往嘴裏送。不運動又吃得多，發胖是唯一的結局。不要再騙自己是水腫了，快做運動和忍口吧！



小腿粗壯：多數是高踭鞋惹的禍，隨着做OL的年資日深，小腿的肌肉也日益發達，甚至明顯地突出一塊肌肉，與纖細的身形不甚相襯。主要成因是穿高踭鞋時雙腿會不由自主向前傾，小腿肌肉會不由自主收緊。鞋踭愈高，小腿的壓力愈大，肌肉也會「鍛煉」得更明顯。要解決，除了戒高踭鞋外，就是用肉毒桿菌素放鬆肌肉了。



麥凱婷醫生

香港中文大學內外全科醫學士

香港中文大學公共衞生碩士

倫敦大學臨床皮膚學深造文憑

卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑