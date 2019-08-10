本日日本：山梨縣成條村都係酒店

日本好多鄉鎮小村都面對人口稀少及高齡化的情況，而山梨縣小菅村於8月17日開設的古民家酒店NIPPONIA小菅 源流之村，似乎為這個棘手問題帶來了兩全其美的解決辦法！



話說位於多摩川源流位置的小菅村，面積有95%被森林所包圍，森林中有作為天然紀念物的日本髭羚及大量野鳥棲息，加上有數目眾多的山野草生長，保存着優美的大自然風景。無奈景色雖好，村莊卻面對高齡化及人口稀少的問題（現時住有700人，僅為高峰時期人口的三分一），而NIPPONIA小菅 源流之村便是為這個地方再生而推出的企劃。酒店以「700人的村莊變為一間酒店」為概念，將該村整體視為一個住宿設施，而村內的古民家則改建為「客房」，旅客感受獨特的住宿氛圍外，還可以享受利用該村食材炮製的料理，加上當地稀有的高鹼性溫泉，帶來了新的住宿體驗，並期望藉此為村莊帶來人流及活力。

而8月17日酒店便有首間「客房」OHYA楝登場，由逾150年歷史的宅邸細川邸改建而成，該楝作為當地名流的宅邸，佔地面積達788平方米，內裏有4間客房及餐廳，你可看到主屋又粗又高的橫樑，亦有長屋門及倉庫。在保留了古民家的氣派及氛圍的同時，這裏的家居如睡床、枱櫈等都換成了摩登款式。而負責營運的酒店員工全為村莊中人，你可看他們打聽周邊的好去處推介。稍後於2020年5月小菅村預定會有另外2楝古民家改建的新「客房」，而村中還有70至100楝的空置房子，相信稍後還有很多驚喜的「客房」登場呢。



NIPPONIA小菅 源流之村

開幕日期：8月17日

地址：山梨縣北都留郡小菅村3155-1

交通：於JR中央線大月站乘巴士約1小時

房租：每人每晚25,000日圓起

網址：https://bit.ly/2ONMnqw