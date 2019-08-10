包川田實測！　Wacom Cintiq 22「巨」細無遺

插畫師、設計師都喜歡透過繪圖板畫圖創作，然而以往大尺寸型號的門檻相對較高，部分頂級型號更要數萬元才有交易。Wacom新推出的Cintiq 22設有22吋屏幕，但「入場費」卻1萬元有找，用開舊型號的插畫師包川田就大讚新板，仲心郁郁想升級呢！



輕薄新型號

相對於舊型號Cintiq 22HD，雖然新版Cintiq 22的屏幕維持在1,920×1,080，但機身尺寸卻大幅減至570×359×40mm，並「瘦身」至只有5.6kg重，正如包川田話齋：「輕咗又薄咗，我哋畫畫經常會將畫板搬來搬去，這塊板女仔都可自己搬！」解像度雖難與「Pro版」Cintiq Pro系列比較，但包川田指細緻度以畫插畫來說已經夠用，而且她激讚屏幕表面有一層防眩光膜，燈光下不反光，長用雙眼無咁攰。



落筆無滯後

Cintiq 22配備了專業級Wacom Pro Pen 2數位筆，外觀、手感類似日常的原子筆；而透過EMR (電磁共振)技術，數位筆毋須入電就對應8,192級壓力感應，帶來更直觀、幾乎無滯後的落筆體驗。「枝筆紮實咗，可以畫出好輕、好細嘅條線，雖然筆同屏幕隔距有些少距離，但沒有遲滯，觸感亦似畫在紙張上。我更鍾意枝筆有兩個快捷鍵，一撳就開到常用功能，唔似得舊版咁將啲掣放晒係屏幕側邊，好易誤觸！」



可調式支架

考慮到畫師們不同的使用習慣，Cintiq 22除設有防滑橡膠腳墊外，還提供一個VESA制式的可拆及可調式支架，提供16°-82°傾斜角度，升起或瞓底都可以，繪圖時就唔使身體就畫板，造成肌肉疲勞啦！另外，Cintiq 22的機頂設有隱藏性I/O介面，用以接駁HDMI、USB2.0及AC adapter三條線纜，線材無咁雜亂，觀感都舒服啲！特別一提，Cintiq兼容PC及Mac機，也適用於Adobe、Autodesk、Pixologic、Celsys、Corel及The Foundry等公司的各種軟體，完全照顧到專業用戶需要。