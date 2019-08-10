沖繩宮古島　農場靚杧甜到入心

炎炎夏日冇乜食欲，惟有多汁鮮甜的水果才讓人開胃。日本沖繩盛產多款熱帶水果，其中宮古島，由於日照時間長、土壤弱鹼性兼排水好、再加上含豐富礦物質的地下水，得天獨厚的條件令其杧果享負盛名。

這次我們來到位於宮古島南面位置的Utopia Farm宮古島，是一個佔地甚廣的觀光農場，內裏劃分為花園區、水果區和杧果區，均開放讓人參觀。當中最有興趣的莫過於杧果區，園區種植了多款不同的品種，現在當造的主要有夏小紅和凱特杧果兩種，眼前所見部分果實被白紙小心的包裹着。據知這裏的杧果是隔年才收割一次，如此情況土壤養分更豐富，因此收成的杧果甜度會比一般的高。兩者又以凱特杧果較矜貴，其產量是一般愛文杧的百分之一，由開花到結果需時較長，橙黃色的果肉比愛文杧來得要甜，而且香氣非常濃郁。而夏小紅平均甜度甚至比凱特杧果更高，而且產量同樣有限，讓人口水直流。

未夠喉的話，園區還有生果區可逛，這裏主要種稙多款熱帶水果，現時當造的有香蕉、火龍果及木瓜等，並強調於完熟的程度下才收成。花園區種有代表宮古島的簕杜鵑、沖繩三大名花紅蝴蝶、仙丹花、金鈴樹，以及軟枝黃蟬外，最令人印象深刻還有逾250種的朱槿，有常見的鮮紅和粉白外，還有紫白或粉藍等意想不到色彩，加上遍布溫室或牆壁的花隧道，絕對是女生打卡拍攝的好位置。參觀完畢後，記得要到農園的小食品Fruits Parlour開餐，除了蛋糕或雪糕等杧果甜品外，建議買一個約￥2,000（約HK$146）的凱特杧果即場切成小粒品嘗，真的很滋味呢！



Utopia Farm宮古島

地址：宮古島市上野字宮國1714-2

營業時間：10:00am~5:00pm（10月20日休息）

收費：入園費￥350（約HK$26）

網址：https://www.utopia-farm.net/

