香港估估吓：《大鬧廣昌隆》小芙蓉被誰害死？

臨近盂蘭節，梗係要「應節」講吓鬼劇。TVB歷來拍過不少鬼劇，有些如《幻海奇情》當然以恐怖為賣點，亦有些以淒美的人鬼戀作賣點，例如1997年推出的《大鬧廣昌隆》。



此劇主要講述許大廣（林家棟飾）及小芙蓉（周海媚飾）的愛情故事，許大廣是一名在廣昌隆當苦力的普通職員，在機緣巧合下拾得一紙傘，更發現一隻女鬼長年寄居於紙傘內。原來女鬼小芙蓉長年寄住傘內，只為找回失散多年的丈夫陸運廣（同樣由林家棟飾演），二人（鬼）不斷追查，並漸生情愫，後來發現陸運廣與小芙蓉，都是被大哥陸運昌（金興賢飾）所殺，而許大廣正是陸運廣的轉世。



最終陸運昌被收監，而許大廣亦回到廣昌隆，與小芙蓉的感情當然不可能開花結果。當許大廣年邁離世時，見到小芙蓉在公園涼亭等候他，他們相認後，卻輪到小芙蓉要投胎，並對許大廣說，有緣終可再相會。



大廣下世與小芙蓉下世的姊姊都在同一所醫院分別誔下兒子和女兒，住在同一間病房，家在同一楝大廈。當大廣下世和小芙蓉下世去探望外甥時，二人終於相遇……果然是有緣終能再見，你說多麼浪漫淒美！