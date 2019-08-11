【星座密語】農曆七月　3大怕鬼星座

踏入了農曆7月，傳說鬼門大開之月份。世間古怪事情何其多，有些傳聞暫未有科學的解釋，所以不少人都堅守老人家的教誨：「寧可信其有，不可信其無。」以下就介紹其中3個特別怕鬼的星座。無論如何，做人最緊要光明正大，那才問心無愧，心中無鬼！





第一位：雙魚座 超級容易胡思亂想

雙魚座想像力極之豐富，很容易胡思亂想，對於一些沒有科學根據，甚至超越自己認知的事情，總喜歡以很犀利的「神秘勢力」將之解釋。這股非一般人能做到的勢力，雙魚座推斷應該是靈異現象。由於怕鬼怕得緊要，會將小事化為大事，製造更多恐慌。



第二位：天蠍座 深信神秘現象的存在

天蠍座直覺能力一流，對神秘現象最為深信不移，相信有神、相信有鬼，也相信好人上天堂壞人下地獄。世間有很多事情無法用科學來分析，所以對於熟悉的領域，如農曆7月鬼門開之傳統說法，天蠍座尤其感到恐懼不惶。



第三位：雙子座 對靈異有認知但仍恐懼

雙子座對世界充滿好奇心，喜歡探索任何新奇刺激的事情，又怎會錯過了解靈異現象？雖則對靈異現象有一定的認知，一旦遇到鬼怪又是另一回事，那怕只有一丁點的動靜，仍沒有足夠的心理經驗，戰勝內心的恐懼。