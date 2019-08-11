傳程達意：橫琴開幕！獅門影業首個體驗館

港珠澳大橋通車後，珠海成為香港及澳門人的後花園，不少大型建設計劃相繼落成，當中最讓我引頸以待的，是位於距橫琴口岸僅五分鐘車程的創新方。這個綜合旅遊娛樂項目將文創、科技、娛樂、酒店及餐飲合而為一，單是計劃於今年下半年陸續面世的第一期項目，已包括全球首個獅門影業互動體驗館、國家地理探險家中心及橫琴凱悅酒店等，而預計最快可在2022年開幕的第二期重點項目則有皇家馬德里足球世界及杜卡迪電單車主題體驗中心等。 打頭陣於上周開幕的獅門娛樂天地，為創新方開啟精彩的第一頁，獅門影業曾發行多套耳熟能詳的荷里活賣座電影，今次首度跨界打造電影主題室內互動體驗館，讓一眾電影迷如我未玩先興奮。面積達22,000平方米的場館以《飢餓遊戲》、《吸血新世紀》（內地譯《暮光之城》）、《非常盜》等六部電影為背景故事，設計六大專區及超過30項讓人身歷其境般的體驗。其中四大機動設施更是結合現今最先進的娛樂科技：「暮光之城：貝拉探秘」將高清影片、聲音、光、電、霧等多媒體，結合可360 度旋轉、前傾、變速、搖擺的騎乘體驗，途中更有活靈活現的裸眼3D廣角螢幕，體驗主角的視角；讓我想一玩再一玩的「暮光之城：午夜追逐」是同時可讓三人在 VR 畫面中實時互動的電單車模擬體驗，乘上由真電單車改裝而成的模擬器加入狼人行列，在森林中高速行駛追逐吸血鬼，過程極為緊張刺激！還有VR室內過山車及同一空間內模擬兩種駕乘體驗的設施。單是此四款遊戲已如此吸引，讓我更期待未來創新方更多破天荒的新意面世。



黃進達

