雞肉牛油果莎莎　啖啖肉唔怕膩

無油脂有口感的雞胸肉，往往是健康人士的首選，不過日日只吃雞胸似乎有點單調，IG@gimmedelicious就教大家配牛油果莎莎，雞胸肉加各式調味料和香草後，最少醃30分鐘，若然想更入味，建議最多可以醃12小時，之後放在鑊上煎熟便完成一半。牛油果粒和番茄粒加墨西哥辣椒及其他調味拌勻，放在雞胸肉上便完成。啖啖肉的雞胸質感滿滿，再加上軟滑的牛油果莎莎，單吃一件已夠飽肚。



雞胸肉材料：

雞胸肉 4塊

蒜蓉 2瓣

橄欖油 3湯匙

芫荽碎 1/4杯

青檸汁 1個

小茴香 半茶匙

紅椒粉 半茶匙

鹽 半茶匙

黑胡椒 1/4茶匙



莎莎材料

牛油果粒 2個

大番茄粒 1個

紅洋葱碎 1/4杯

墨西哥辣椒粒 1條

芫荽碎 1/4杯

青檸汁 1個

胡椒 適量

鹽 適量



做法：

1.雞胸肉材料：先將所有調味粉和香草拌勻，然後放入雞胸肉醃30分鐘以上。

2.雞胸肉每邊煎5至6分鐘至熟。

3.莎莎材料全部拌勻，放在雞胸肉上便成。



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