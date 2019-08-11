雞肉牛油果莎莎　啖啖肉唔怕膩

2019年08月11日 12:30
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    雞胸牛油果莎莎，層次豐富又營養十足。（互聯網）

    無油脂有口感的雞胸肉，往往是健康人士的首選，不過日日只吃雞胸似乎有點單調，IG@gimmedelicious就教大家配牛油果莎莎，雞胸肉加各式調味料和香草後，最少醃30分鐘，若然想更入味，建議最多可以醃12小時，之後放在鑊上煎熟便完成一半。牛油果粒和番茄粒加墨西哥辣椒及其他調味拌勻，放在雞胸肉上便完成。啖啖肉的雞胸質感滿滿，再加上軟滑的牛油果莎莎，單吃一件已夠飽肚。

    雞胸肉材料：
    雞胸肉　4塊
    蒜蓉　　2瓣
    橄欖油　3湯匙
    芫荽碎　1/4杯
    青檸汁　1個
    小茴香　半茶匙
    紅椒粉　半茶匙
    鹽　　　半茶匙
    黑胡椒　1/4茶匙

    莎莎材料
    牛油果粒　　　2個
    大番茄粒　　　1個
    紅洋葱碎　　　1/4杯
    墨西哥辣椒粒　1條
    芫荽碎　　　　1/4杯
    青檸汁　　　　1個
    胡椒　　　　　適量
    鹽　　　　　　適量

    做法：
    1.雞胸肉材料：先將所有調味粉和香草拌勻，然後放入雞胸肉醃30分鐘以上。
    2.雞胸肉每邊煎5至6分鐘至熟。
    3.莎莎材料全部拌勻，放在雞胸肉上便成。

    睇片：https://www.instagram.com/p/ByQWKPGg-NR/