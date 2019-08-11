雞肉牛油果莎莎 啖啖肉唔怕膩
2019年08月11日 12:30
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雞胸牛油果莎莎，層次豐富又營養十足。（互聯網）
無油脂有口感的雞胸肉，往往是健康人士的首選，不過日日只吃雞胸似乎有點單調，IG@gimmedelicious就教大家配牛油果莎莎，雞胸肉加各式調味料和香草後，最少醃30分鐘，若然想更入味，建議最多可以醃12小時，之後放在鑊上煎熟便完成一半。牛油果粒和番茄粒加墨西哥辣椒及其他調味拌勻，放在雞胸肉上便完成。啖啖肉的雞胸質感滿滿，再加上軟滑的牛油果莎莎，單吃一件已夠飽肚。
雞胸肉材料：
雞胸肉 4塊
蒜蓉 2瓣
橄欖油 3湯匙
芫荽碎 1/4杯
青檸汁 1個
小茴香 半茶匙
紅椒粉 半茶匙
鹽 半茶匙
黑胡椒 1/4茶匙
莎莎材料
牛油果粒 2個
大番茄粒 1個
紅洋葱碎 1/4杯
墨西哥辣椒粒 1條
芫荽碎 1/4杯
青檸汁 1個
胡椒 適量
鹽 適量
做法：
1.雞胸肉材料：先將所有調味粉和香草拌勻，然後放入雞胸肉醃30分鐘以上。
2.雞胸肉每邊煎5至6分鐘至熟。
3.莎莎材料全部拌勻，放在雞胸肉上便成。
睇片：https://www.instagram.com/p/ByQWKPGg-NR/