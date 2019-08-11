OL秋冬手袋推介　FURLA摩登實用兼備

手袋女生永遠唔嫌多，尤其對於每天返工都要穿得端莊的OL，造型變化不多，手袋就成為她們提升造型和時尚感的武器。今個秋冬，意大利手袋品牌FURLA將摩登感和實用性相融合，加上優雅低調的色彩，打造出不同風格的手袋，讓OL點亮每天造型。



今季品牌共帶來5個焦點系列，Mimì作為品牌標誌性手袋，巧妙地運用不同物料配搭，例如以豹紋和斑馬紋圖案小馬毛點綴外袋身，亦有鱷魚皮壓紋圖案的設計，以及散發金屬光感的鰻魚皮款式，充分展現這款設計百搭多變的風格。Diva單肩手袋採用梯形剪裁結構，透過不同的物料配搭與成熟沉穩的色彩，塑造出充滿現代感和優雅氣質的手袋。靈感來自男士皮具的Lady M雙挽帶手袋，是一款容量度十足的女版公事包，加上利落線條，展現剛柔並濟的雙重個性，除了優雅的鱷魚皮壓紋款式，更帶來透明PVC袋身襯以黑色小牛皮的袋中袋設計，黑色袋身與白色飾邊營造出勾畫輪廓的效果，時尚感倍增。Brava和Fantastica Dome小牛皮精製袋身均襯以Monogram壓花圖案，前者為長方形的迷你斜揹袋，後者為半圓拱形手挽側揹袋，適合不同個性的女生。