三界五行：鬼的文化　各有特色

不要以為「講鬼」是落後、老土。須知道，歐美先進國家「講鬼」至今仍方興未艾，而且更專業。荷里活有套電影叫《人鬼情未了》，比《倩女幽魂》更加哀怨纏綿，主題曲《Unchained Melody》曾經風靡全球。《哈利波特》雖然不是鬼片，但魔比鬼更離奇，其中有很多涉及靈魂、死亡、巫師情節，可視作另類鬼片或兒童適宜看的鬼片。



中國有「鬼節」，西方國家有「萬聖節」，很多人以為萬聖節是美國的節日，其實不然，美國至今才立國二百多年，而早在二千多年前，古羅馬人已在每年陽曆11月初的秋收之後，點起篝火，燒烤美食，向祖先稟告一年的成就，與祖先分享，更重要的是，提醒祖先冬天快來了，多保重身體。後來這習俗傳到英國，英國人移民到美國時，也把這習俗帶到美國，就成了「萬聖節」。



天下孝子之心都是一樣的，陽曆11月初，也就是陰曆十月初，中國民間習俗，十月初一是「寒衣節」，孝子賢孫，拜祭祖先，為先人添衣加食。



對於鬼，中西的差別是，中國人對鬼敬而遠之，甚至避之則吉，西方人截然不同，雖然尊重鬼魂，但並不害怕鬼魂，歐美國家很多恐怖的鬼屋成為旅遊景點，即使入場費很貴，有的還要立下「生死狀」（嚇死人無命賠），但遊人還是趨之若鶩，也以到此一遊為樂為榮。不過，鑑於曾經真的有遊客被嚇死，所以有個別鬼屋謝絕參觀，遊客只能老遠拍照留念。



方向宇