美食婷：4種蛋糕咪搞錯

尋日已經同大家分享過最近瘋狂食生日蛋糕，同朋友傾開先發現原來好多人都不懂得分辨蛋糕種類，所指的當然不是雜果蛋糕、栗子蛋糕、黑森林等口味，而是使用不同食材和製法，做出口感大有分別的蛋糕。今日就等我美食婷介紹下海綿蛋糕、牛油蛋糕、戚風蛋糕、慕絲蛋糕4種常見蛋糕的特色，揀啱口味就不怕浪費Quota啦！



海綿蛋糕 鬆軟可口

顧名思義，海綿蛋糕（Sponge Cake）口感鬆軟得像海綿，由於做法簡單，只要將低筋麵粉、牛奶，牛油、沙糖及雞蛋拌勻後烘焗，零難度已可焗製成軟綿綿的蛋糕。由於味道與口感俱佳，因此生日蛋糕通常會以此加工而成，相當大眾化。



牛油蛋糕 邪惡之最

牛油蛋糕（Butter Pound Cake）在歐美國家特別受歡迎，主要成分是牛油，也會混合忌廉、沙糖、雞蛋、麵粉及發粉來製作。質感較實淨，牛油味亦特別香濃，不過注重體形的人卻嫌它太肥膩，事實上消費者委員會6月曾發表過測試報告，指牛油蛋糕含有過高反式脂肪，其中一個品牌吃一件已差不多達到每日攝取上限的84%，容易增加患心臟病的風險，少吃為妙。



戚風蛋糕 滑溜軟熟

戚風蛋糕（Chiffon Cake）又叫雪芳蛋糕， 因為像雪紡布料般柔軟而得名。1927年由美國加州一位兼營小型蛋糕店的保險經紀所發明，到了1948年正式公開配方，憑着獨有的空氣感，以及散發有如牛油蛋糕的香氣而大受歡迎。紙包蛋糕一般會以此來做，也經常使用圓形中空模具焗製。



慕絲蛋糕 賣相吸引

講到外形吸引首選慕絲蛋糕（Mousse Cake），因為加入了由雞蛋、忌廉、沙糖、魚膠製作的慕絲口感特別滑溜，在顏色與口味的配搭上也相當多元化，混合生果可以變成杧果、藍莓、士多啤梨慕絲蛋糕，抹茶口味與Tiramisu也很常見。不過慕絲蛋糕容易溶化，所以一定要雪凍才吃。