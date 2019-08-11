奢華工藝之載體　BERLUTI 19F/W

今個秋冬系列是創意總監Kris Van Assche為BERLUTI正式操刀的首個系列，雖然品牌踏足成衣市場只有數年（2012年秋冬系列開始推出），但缺少深厚成衣歷史對於男裝界馳騁多年的Kris Van Assche而言絕對談不上是挑戰。秋冬系列他就以自由感為主題，將BERLUTI最經典皮革鞋履標誌性的染色古法Patina運用到各款成衣設計之中，其靈感就是源自品牌於Ferrara皮革工坊上一張留下斑斕色澤的大理石枱，所以今季系列中就有多款採用Patina古法染色的皮革褸款及印上色彩繽紛大理石印花的恤衫等等，將豐盈富層次的紅、黃、藍及綠色調帶到季度單品當中。



除了將Patina古法染色延伸至成衣設計之外，BERLUTI百多年來引而為傲的製鞋工藝於今季亦拓展到更廣泛領域，當中運用整張皮革以手工製成的標誌性鞋款Alessandro及Andy，於秋冬系列中就加入棱角分明的結構性鞋頭設計，如同鑽石切面的鞋頭上更襯上閃爍金屬片呼應皮革褲款褲腳上的金屬拉鏈細節，與系列中以西裝配襯越野電單車褲款造型一樣，帶出現代衣櫥可以自由選擇無預設規則標準的衣着風格，讓前衞粗獷與奢華高貴融為一體。



模特兒：Andre@Quest

化妝及髮型：Cathy Zhang@Chris Lam Makeup