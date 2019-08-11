順Phone快遞：Huawei發表鴻蒙OS　手機都用得！

自中美爆發貿易戰以來，Huawei產品能否再用Android一直受外界懷疑，也有傳廠方會開發自家作業系統，靠自己唔再靠人哋！日前此消息終於得到證實，事實Huawei於東莞松山湖基地舉行的「華為開發者大會」上，向外正式發表鴻蒙OS (HarmonyOS)，標榜是一個跨硬件、跨平台、無縫的全新作業系統。



傳統OS都有架構冗餘及有穩定性差等問題，而且電腦、手機、手錶的程式碼各異，令系統之間未能完全兼容。鴻蒙OS建基於微內核(microkernel），其代碼量只有Linux宏內核的千分之一，先天受攻擊的機率就比其他OS低；而且微內核毋須Root權限，跟外核服務隔離；不會出現Root權限一旦被獲取便整個系統被攻擊的問題，系統相對其他OS安全得多。



鴻蒙OS另一特點是「分布式架構」，具有分布式數據管理、分布式能力調度及硬件能力虛擬化等優點。簡單來說，即一個OS就可應付不同硬件平台，建基於此的App也可於跨終端的環境下運行。另外，多得「確定時延引擎」，鴻蒙OS在工作執行前會先分配優先順序及時限，把資源調配給順序高的工作，令應用回應時延降低25.7%。



聽完一輪技術解構，講番人話，大家最關心係鴻蒙OS幾時推出呢？官方表示今年內推出的智慧屏會率先搭載鴻蒙OS，2020年打後再陸續過渡至PC、手錶、手環、車機、喇叭、耳機及VR眼鏡上。只不過手機會否採用就暫時沒有計劃，但廠方表示假如日後不能再用Android的話，不排除會將鴻蒙OS應用在手機上。





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