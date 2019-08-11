日式炸蝦天婦羅大家經常都吃，IG@immaculatebites就教大家炮製特色的椰子蝦，麵糊用椰奶加麵粉拌勻，蝦肉蘸麵糊後，再沾一層加入椰絲和香料的麵包糠，想香脆一點可以選擇油炸，不想成口油則可選烤焗的方式，外表脆卜卜的椰子蝦，口感相當豐富，外脆內嫩，吃入口湧出濃郁的椰子香氣，而且還教你配襯兩款不同的醬汁，加菠蘿醬果香十足，配微辣的蛋黃醬惹味無比，再來杯汽酒或啤酒，超爽。



主要材料：

麵粉 半杯

雞蛋 1隻

椰奶 3/4杯

大蝦 1磅

麵包糠 半杯

椰絲 1.5杯

鹽 3/4茶匙

紅椒粉 1茶匙

蒜粉 1茶匙

乾百里香 半茶匙



果醬材料：

菠蘿果醬 1杯

Dijon mustard 2湯匙

蛋黃醬 2湯匙



蘸醬材料：

蛋黃醬 半杯

蒜粉 2/3茶匙

辣椒粉 1/4茶匙

檸檬汁 1茶匙

是拉差辣醬 1湯匙



做法：

1.椰絲、麵包糠、鹽、紅椒粉、蒜粉、百埋香拌勻。

2.椰奶、麵粉拌勻，蝦肉蘸滿表面，再放入椰絲混合物。

3.以攝氏230度烤10分鐘，或可以油炸至金黃色。

4.果醬材料拌勻。

5.蘸醬材料拌勻。

6.蝦子可選兩款醬汁來配搭。



網址：https://www.instagram.com/p/B0pH32woJPh/