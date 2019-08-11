芳香椰子蝦 脆卜卜
2019年08月11日 17:30
東網電視更多新聞短片
外脆內嫩的椰子蝦，蘸醬吃更添美味。（互聯網）
日式炸蝦天婦羅大家經常都吃，IG@immaculatebites就教大家炮製特色的椰子蝦，麵糊用椰奶加麵粉拌勻，蝦肉蘸麵糊後，再沾一層加入椰絲和香料的麵包糠，想香脆一點可以選擇油炸，不想成口油則可選烤焗的方式，外表脆卜卜的椰子蝦，口感相當豐富，外脆內嫩，吃入口湧出濃郁的椰子香氣，而且還教你配襯兩款不同的醬汁，加菠蘿醬果香十足，配微辣的蛋黃醬惹味無比，再來杯汽酒或啤酒，超爽。
主要材料：
麵粉 半杯
雞蛋 1隻
椰奶 3/4杯
大蝦 1磅
麵包糠 半杯
椰絲 1.5杯
鹽 3/4茶匙
紅椒粉 1茶匙
蒜粉 1茶匙
乾百里香 半茶匙
果醬材料：
菠蘿果醬 1杯
Dijon mustard 2湯匙
蛋黃醬 2湯匙
蘸醬材料：
蛋黃醬 半杯
蒜粉 2/3茶匙
辣椒粉 1/4茶匙
檸檬汁 1茶匙
是拉差辣醬 1湯匙
做法：
1.椰絲、麵包糠、鹽、紅椒粉、蒜粉、百埋香拌勻。
2.椰奶、麵粉拌勻，蝦肉蘸滿表面，再放入椰絲混合物。
3.以攝氏230度烤10分鐘，或可以油炸至金黃色。
4.果醬材料拌勻。
5.蘸醬材料拌勻。
6.蝦子可選兩款醬汁來配搭。
網址：https://www.instagram.com/p/B0pH32woJPh/