芳香椰子蝦　脆卜卜

2019年08月11日 17:30
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    外脆內嫩的椰子蝦，蘸醬吃更添美味。（互聯網）

    日式炸蝦天婦羅大家經常都吃，IG@immaculatebites就教大家炮製特色的椰子蝦，麵糊用椰奶加麵粉拌勻，蝦肉蘸麵糊後，再沾一層加入椰絲和香料的麵包糠，想香脆一點可以選擇油炸，不想成口油則可選烤焗的方式，外表脆卜卜的椰子蝦，口感相當豐富，外脆內嫩，吃入口湧出濃郁的椰子香氣，而且還教你配襯兩款不同的醬汁，加菠蘿醬果香十足，配微辣的蛋黃醬惹味無比，再來杯汽酒或啤酒，超爽。

    主要材料：
    麵粉　　　半杯
    雞蛋　　　1隻
    椰奶　　　3/4杯
    大蝦　　　1磅
    麵包糠　　半杯
    椰絲　　　1.5杯
    鹽　　　　3/4茶匙
    紅椒粉　　1茶匙
    蒜粉　　　1茶匙
    乾百里香　半茶匙

    果醬材料：
    菠蘿果醬　　　　1杯
    Dijon mustard　2湯匙
    蛋黃醬　　　　　2湯匙

    蘸醬材料：
    蛋黃醬　　　半杯
    蒜粉　　　　2/3茶匙
    辣椒粉　　　1/4茶匙
    檸檬汁　　　1茶匙
    是拉差辣醬　1湯匙

    做法：
    1.椰絲、麵包糠、鹽、紅椒粉、蒜粉、百埋香拌勻。
    2.椰奶、麵粉拌勻，蝦肉蘸滿表面，再放入椰絲混合物。
    3.以攝氏230度烤10分鐘，或可以油炸至金黃色。
    4.果醬材料拌勻。
    5.蘸醬材料拌勻。
    6.蝦子可選兩款醬汁來配搭。

    網址：https://www.instagram.com/p/B0pH32woJPh/