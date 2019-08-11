本日日本：沖繩新酒店 16歲以上限定

提起沖繩本島中部西海岸位置的讀谷村，其名勝「殘波岬」和世界遺產「座喜味城」均享負盛名，還有集結了沖繩陶瓷器工房的「雅器睦之里」，旅遊元素相當豐富。而當地於上月下旬開設了全新豪華住宿設施GLAMDAY STYLE沖繩讀谷Hotel & Resort，為大家帶來驚喜的宿泊體驗。酒店距離那霸機場約53分鐘車程，分為Superior、Deluxe、Premium Corner Junior Suite及Premium Central Sutie共4種房款，統統都係雙人房，其中的Premium Central Suite除了擁有闊落空間，更可遠眺水平線及飽覽讀谷的街景，單單躺在露台的梳化床看天色變化，已經夠一樂也。



酒店設有3個餐飲地點，其中的BAR & RESTAURANT TASTE便善用沖繩產食材，帶來各種滋味料理，加上還備有香檳、紅酒、威士忌及泡盛等逾60款酒類，保證大家食或飲都夠盡興。



與此同時，酒店設有名為Pool 2 Visions的泳池，除了同樣望到水平線，於晚上則會亮燈，變身為耀眼繽紛的色彩，而且還有Pool Side Bar，讓你享受更多的戲水樂趣。不過最緊要係酒店限制住客需要16歲以上，避免了小朋友的喧鬧，大家可以更投入這片寧靜怡人的住宿環境，情侶到此一住肯定好Feel！





GLAMDAY STYLE沖繩讀谷Hotel & Resort

地址：沖繩縣中頭郡讀谷村字瀨名波571番1

房租：Superior Twin每晚84,700日圓起

網址：https://glamdaystyle.jp/